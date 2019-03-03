جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 المعتمد من وزير التعليم الدكتور طارق شوقي

تم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 من الدكتور طارق شوقي، وذلك حتى يطمئن طلاب الشهادة الثانوية على وضع الامتحانات ومعرفة الجدول المقرر للعام الدراسي 2018 /2019، حيث يعمل طلاب الثانوية العامة على معرفة افضل طريقة للمذاكرة وفقا لجدول الامتحانات، وبالتالي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الذي يبدأ في 8 يوليو وينتهي في 3 يوليو، وقد حضر الممثل عن الطلاب لكي يستمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لآراء جدول الامتحانات الذي تم ترتيبه بهذا الشكل الذي نطرحه لكم، وبمشاركة اكثر من 15 ألف طالب على مواقع التواصل الاجتماعي، تم إعداد جدول امتحان الثانوية العامة وفقا لملاحظات الطلاب، وقد تم مراعاة الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تم إعداد جدول مقترح في السابق لامتحان الثانوية العامة، وبالتالي تم إعداد الجدول النهائي المعتمد من وزير التربية والتعليم.

نوضح جدول امتحان الثانوية العامة الذي تم اعتماده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مساء السبت 2 مارس 2019 وذلك كما يلي:

الأيام اليوم التاريخ من إلى الزمن المادة الشعبة اليوم الأول السبت 8 / 6/ 2019 9 12 3 ساعات اللغة العربية العامة السبت 8 / 6/ 2019 12.30 2 ساعة ونصف التربية الدينية العامة اليوم الثاني الاثنين 10 /6 /2019 9 10.30 ساعة ونصف الاقتصاد العامة الاثنين 10 /6 /2019 11 12.30 ساعة ونصف الإحصاء العامة اليوم الثالث الأربعاء 12 / 6 /2019 9 12 3 ساعات اللغة الأجنبية الأولى العامة اليوم الرابع السبت 15 / 6 / 2019 9 11 ساعتين الاستاتيكا الرياضيات اليوم الخامس الاثنين 17 / 6 /2019 9 12 3 ساعات الأحياء العلوم الاثنين 17 / 6 /2019 9 11 ساعتين الديناميكا الرياضيات الاثنين 17 / 6 /2019 9 12 3 ساعات الفلسفة والمنطق الأدبية يوم الأربعاء الموافق 19 /6 /2019 هو يوم اجازة من امتحانات الثانوية العامة اليوم السادس السبت 22 /6 /2019 9 12 3 ساعات الفيزياء العلوم والرياضيات السبت 22 /6 /2019 9 12 3 ساعات التاريخ الأدبي يوم الاثنين 24 / 6/ 2019 اجازة من امتحانات الثانوية العامة اليوم السابع الأربعاء 26 / 6 /2019 9 12 ثلاث ساعات الكيمياء العلوم والرياضيات الأربعاء 26 / 6 /2019 9 12 ثلاث ساعات الجغرافيا الأدبي اليوم الثامن السبت 29 /6 /2019 9 12 3 ساعات جولوجيا وعلوم بينية العلمي السبت 29 /6 /2019 9 11 ساعتين تفاضل وتكامل الرياضيات السبت 29 /6 /2019 9 12 ثلاث ساعات علم نفس واجتماع الأدبي اليوم التاسع الاثنين 1 /7/ 2019 9 11 ساعتان لغة أجنبية ثانية العامة الاثنين 1 /7/ 2019 11.30 1 ساعة ونصف التربية الوطنية العامة اليوم العاشر الأربعاء 3 /7 /2019 9 11 ساعتين جبر وهندسة فراغية الرياضيات

وبالتالي فان جدول امتحانات الثانوية العامة للفصل الدراسي 2019 المعتمد من التربية والتعليم يبدأ في تاريخ 8 /6 2019 وينتهي في يوم الأربعاء الموافق 3 /7 /2019 مع تمنياتنا بالتوفيق لطلاب الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية.

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