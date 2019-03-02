جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2019 .. موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2019 في جميع الولايات السودانية، وذلك يوم السبت الموافق 2 مارس 2019 هو موعد امتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018/ 2019، والذي يترقبها طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي بالسودان، لجميع الطلبة والطالبات المقيمين والوافدين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالسودان، وذلك حسب ما أعلن المجلس الأعلى للامتحانات السودانية، ويترك لكل ولاية سودانية توفيق أوضاعها في تحديد امتحانات الأساس الخاصة بها.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2019

نقدم لكم رابط جدول الامتحانات والتقويم الدراسي 2019/2018 بالسودان، وأعلن كيل وزارة التربية والتعليم السودانية الأستاذ السر/ احمد الشيخ أثناء انعقاد مؤتمر صحفي كبير تم انعقاده بوزارة التعليم العالي، عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2019 المقرر أن يكون يوم الثاني من شهر مارس عام 2019 وأشار إلى إن إدارة الامتحانات مُفوضة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية لعام 201.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2019

ينتظر الآن طلاب المرحلة الثانوية السودانية للعام الدراسي 2018/ 2019 ويترقبون وضع جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2019، وذلك فور وضعة من من وزارة التربية والتعليم السودانية، للتحضير لأجراء الامتحانات الرسمية في جميع ولايات السودان، والتي يضع جميع الطلبة والطالبات آمالهم على تلك الشهادة التي تحدد مسيرتهم العلمية خلال الفترة المقبلة، وتضعهم على طريق التخصص من خلال ما يستطيعون تحصيله من درجات تؤدي إلى اختيار كلية دون أخرى تناسب الدرجات الحاصلين عليها.أُقدم لكم أدعية هامة جداً للمُذاكرة والامتحانات

جدول الامتحانات السودانية الأكاديمية والفنية

وأكد مساعد المدير العام لإدارة الامتحانات السودانية أنه سوف تقوم الإدارة بتوصيل الشهادات الثانوية للمدارس لتوصيلها إلى الطلاب في مدارسهم، وذلك بهدف التخفيف العبء على الطلاب، كما أشار إلى أنه أعطي فترة شهر واحد لتوصيل الشهادات، ونحن في انتظار وزارة التربية والتعليم السودانية أن تقوم بوضع الجداول الامتحانية عبر الرابط الخاص بها.

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تحديت: أعلنت معظم الولايات السودانية يوم السبت الموافق 5 يناير 2019 استئناف الدراسة بجميع مراحلها، وتعتبر ولأية الخرطوم من الولايات التي تم استئناف الدراسة بها حيث أن هذا العام يشهد ظروف غير تقليدية، ويخشى الكثير من المسؤولين والمتخصصين بالعملية التعليمية أن يؤثر على حركه سير العملية التعليمية داخل السودان، وقد تم تعليق الدراسة حفاظاً على الطلبة والطالبات.

تحديت: جميع المواقف التي تحدث في السودان والظروف الحالية وعملية تعليق الدراسة، كل هذا قد يجعل البعض يتنبأ تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية، ولكن على غير المعتاد سوف تجري الامتحانات في 2 مارس 2019 ولن يتم تأجيل الامتحانات بسبب أي ظروف ولم يبقى على موعد الامتحانات ألا اقل من ثمان أسابيع وعلى جميع الطلبة الاستعداد للامتحانات في 2 مارس 2019 وهذا أخر بيان حتى الأن وفي الظروف العادية والسنوات السابقة كانت الامتحانات في 18 مارس من كل عام ولكن هذا العام 2019 تم تقديم الامتحانات عن موعدها لتصبح 2019/3/2.

جدول امتحانات شهادة التعليم الحرفي و الصناعات القومية

يوضح هذا الجدول أن امتحانات شهادة التعليم الحرفي تبدأ يوم السبت الموافق 2 مارس 2019 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/5 .

جدول امتحانات شهادة القران الكريم والدراسات الإسلامية

يوضح هذا الجدول أن بداية الامتحانات سوف تكون يوم السبت الموافق 2 مارس 2019 و يتم الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس الموافق 14 مارس 2019، مع التنبيه على أدأ اختلف زمن الامتحان الموجود في هذا الجدول عن الزمن الذي سيتم وضعه في ورقة الأسئلة يجب أن يتم العمل بالزمن الموضح على ورقة الأسئلة.