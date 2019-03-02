تراند اليوم : "افحص الآن" رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم السبت 2-3-2019 نتيجة مسابقة العقود المؤقتة...

رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم السبت 2-3-2019 نتيجة مسابقة العقود المؤقتة 2019، أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه لن يتم تسليم العمل للمقبولين بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلا بعد مرورهم بالفحص الأمني والحصول على الموافقة الأمنية بشأنها.

وقال عمر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بوزارة التربية والتعليم، إن النجاح في اختبار المسابقة من 50%، والنتيجة ستظهر خلال 48 ساعة من تأدية الامتحان.

وأضاف عمر أنه سيتم استلام العمل من جانب المتقدم للمسابقة في اليوم التالي لظهور النتيجة في حالة نجاحه في الاختبار وحصوله على موافقة من الجهات الأمنية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم المصرية أعلنت بتاريخ 7 فبراير الماضي، عن مسابقة للتعاقد المؤقت مع المعلمين، لمدة ثلاثة أشهر، لسد العجز في التخصصات المختلفة.

كشوف اسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2019 بمحافظة المنيا، والتي جاءت كما هو موضح.

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رابط نتائج مسابقة العقود المؤقتة 2019 :-

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