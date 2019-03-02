نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019 - تعاقدات مصر

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن في مصر، اليوم السبت، الإعلان عن مواعيد الاختبارات للمعلمين المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة.

النتائج هنـــا

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لنائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عمر، يشكف عن أهم التفاصيل المتعلقة بأعداد المعلمين الذين استوفوا شروط التقدم للتعيين، وكذلك الاعلان عن المواعيد المقررة ليسلم الموظفين الجدد مهامهم في المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد أعلنت عن نيتها تعيين قرابة 428 ألف خريج فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، للتخصصات المختلفة ولكافة المراحل. وفق "اليوم السابع"

وننوه لكم أن هذه الصفحة سوف تقوم بالاعلان عن النتائج واسماء الناجحين في مسابقة التربية والتعليم 2019، وأي أخبار اخرى تتعلق بهذا الملف بشكل حصري وفوري.