“خلال ساعات” نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019 بالرقم القومي

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019، التي قد قمت بالتقديم فيها عن طريق الانترنت، سوف يتم إعلانها أوائل شهر مارس المقبل، والتي كان هدفها تحسين وارتقاء بمستوي المعلم والطالب في قبول مدرسين جدد يكونون، عندهم افكار جديدة للارتقاء بمستوي التعليم في مصر عن طريق، فتح باب تعاقدات وزارة التربية والتعليم. لسد باب العجز لتخصصات المرحلة الابتدائية و الاعدادية والثانوية. فعلي من كان ينطبق عليه شروط اختياره لهذا العمل و قام بترشيح نفسه، عبر الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في مصر وكان مستوفي شروط التقديم. عليه بتحضير الملف الخاص به ويقدمه، يكون من كل الأوراق الرسمية الخاصة بالوظيفة.

الرقم القومي وصورتين للبطاقة الشخصية

القيد العائلي

شهادة المؤهل من (ليسانس – بكالوريوس – دبلومة تربوي – ماجستير – كتوراة )

شهادة التجنيد للذكور

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019

بعد معرفة نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم ٢٠١٩ التي أهلتك للعمل بها. عليك بجمع هذه الاوراق المطلوبة، قم بالتوجه، نحو مقر الادارة التعليمية التي تتبع لك، وسوف يأخذ العاملين في الادارة التعليمية الخاصة بالتعين و التعاقد للمدرسين الجدد رقمك القومي، للتأكد من قبولك وبعدها، سوف تجتاز الاختبارات الازمة للوظيفة المقدمة لك من قبل مسابقة وزارة لتربية والتعليم ٢٠١٩، ثم تتسلم عملك الجديد في خلال الشهر القادم، والذي يسلم علي حسب مقر الاقامة الخاص بك.