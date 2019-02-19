تراند اليوم : موقع وزارة التربية والتعليم الغياب والحضور 2018 /2019 .. موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة الغياب...

موقع وزارة التربية والتعليم الغياب والحضور 2018 /2019 ، موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة الغياب ، وزارة التربية والتعليم لمعرفة الغياب اليومى أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امكانية متابعة اولياء الامور لـ غياب طلاب الثانوية العامة 2019 علي الانترنت عبر موقع وزارة التعليم بالرقم القومي ومعرفة نسبة الغياب وعدد ايام غياب طلاب الدبلومات الفنية ، للتأكد من عدم تجاوز مدة الغياب القانونية لدخول الامتحانات حيث يجب على الطلاب الحضور بنسبة 85 % من عدد الايام الدراسية.

طريقة الاستعلام عن نسبة غياب طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالرقم القومي :

اذهب الي لينك موقع وزارة التربية والتعليم لمتابعة غياب طلاب المرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية اسفل الموضوغ

ادخل جميع البيانات المطلوبة لمتابعة غياب ابنك او بنتك في المدرسة علي الانترنت وهي (الرقم القومي وتاريخ الميلاد و محافظة الميلاد والنوع ) ( وفي حالة عدم وجود بطاقة يمكنكم معرفة الرقم القومي من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب حيث ستجد الرقم القومي للطلاب اعلي الشهادة ).

ثم اضغط على كلمة تسجيل دخول ، حيث تستطيع بعد ذلك متابعة غياب ابنك او بنتك اونلاين من نفس الموقع.



أما عن لينك موقع وزارة التربية والتعليم لمتابعة غياب الطلاب في الثانوية العامة و الدبلومات الفنية اول باول محدث حسب كل مديرية من مدريات التربية والتعليم والمدارس ، بالرقم القومي ومعرفة ايام الغياب والحضور



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