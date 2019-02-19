تراند اليوم : اخر اخبار مسابقة التربية والتعليم 2019

اخر اخبار مسابقة التربية والتعليم 2019 ، وتبدأ اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فحص وفرز أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة فى المديريات والإدارات التعليمية، على أن يتم مخاطبة المتقدمين بموقف المستندات والأوراق عبر البريد الإلكترونى.

وأكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة أصدرت تعليمات للمديريات بفحص أوراق المتقدمين لتبدأ اليومً فى فحصها، موضحا أن هناك لجنة للفحص الإلكترونى، لدراسة مدى تطابق البيانات مع ما تم تسجيله فى الاستمارة الإلكترونية، موضحا أنه سيتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى لمن تم قبولهم.

وأوضح عمر، أن الفترة من بداية الأسبوع المقبل 23 فبراير سوف تعقد اختبارات تخصصية فى كل مديرية للمعلمين بعد تجهيز القاعات ثم المقابلات الشخصية، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتغاضى عن بعض الشروط فى بعض المحافظات التى لا توجد فيها التخصصات المطلوبة.

وأشار إلى أنه سوف يتم إجراء مسح ميدانى جديد بعد المسابقة لمعرفة العجز والزيادة استعدادا لمسابقة التعيينات الدائمة الفترة المقبلة واختيار من يمتلك المهارات اللازمة من معلمى العقود المؤقتة والمتقدمين فى المسابقة.

بدوره قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تعد لإجراء مسابقة لتعيين المعلمين؛ لسد العجز في المدارس قبل بداية العام الدراسي المقبل 2019/2020.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا.

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وأضاف عمر، أن مسابقة التعاقد المؤقت التي تجريها الوزارة حاليا، بمثابة تجربة لحصر العجز بالمدارس بشكل حقيقي، حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء إجراء مسابقة للتعيين لا تحل أزمة العجز بالمدارس.

وتابع بأنه عقب انتهاء مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، تجري الوزارة مسحا جديدا للتحقق من حل مشكلة العجز، ثم تعلن عن مسابقة التعيينات في يونيو أو يوليو المقبلين.

وأكد عمر أن العقود المؤقتة غير قابلة للتجديد وغير قابلة للتثبيت، ولكن جميع المتعاقدين مع الوزارة تحت أي بند سيكون لهم وزن نسبي في مسابقة التعيينات التي تجرى في النصف الثاني من عام 2019.