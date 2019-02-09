تراند اليوم : ((موقع الاوائل)) tawjihi jo رابط نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم وزارة التربية والتعليم الاردن...

((موقع الاوائل)) tawjihi jo رابط نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم وزارة التربية والتعليم الاردن التوجيهي الاردن 2019 موقع اعلان نتائج التوجيهي، أكد ت وزارة التربية والتعليم الاردنية ان نتائج امتحانات الثانوية العامة الاردن علمي وادبي سيتم الاعلان عنها خلال ساعات قليلة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن نتائج الدورة الشتوية لامتحان شهادة الثانوية العامة سيتم الاعلان عنها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد السبت الموافق 2019/2/9 عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم وعدد من المواقع الاخبارية الأخرى .





حيث يترقب طلاب التوجيهي في الاردن لحظة الاعلان الرسمي عن نتائج امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية للعام 2019 ، للاطلاع على كشف الدرجات الخاص بهم والترعف على نتيجة امتحانات التوجيهي للعام 2019 ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية عبر الانترنت برقم الجلوس .

رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

من المقرر إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 عبر الموقع الالكتروني: http://www.tawjihi.jo-والذي يتم استخراجها حال رفعها على موقع استخراج النتائج: