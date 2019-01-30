نتيجة الإعدادية الجيزة موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس : نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة...

ظهرت نتيجة الإعدادية محافظة الجيزة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم الجلوس، بعد اعتماد اللواء أحمد راشد نتيجة الصف الثالث الإعدادى بنسبة نجاح 71.23%، لتكون محافظة الجيزة هي ثاني محافظة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بعد محافظة جنوب سيناء، ويمكنكم الدخول على رابط نتائج طلاب الجيزة من بوابة نتائج الامتحانات لموقع مديرية التربية والتعليم،او من الرابط البديلة التي ستنشرها البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة وفي خبر عاجل أشارت لإعتماد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بحضور مدير التربية والتعليم خالد حجازي وتم نشر عدد الطلاب الناجحين ونسبة النجاح في المواد الدراسية التي امتحن بها الطلاب، ونسب النجاح في نتائج طلاب الشهادة الإعدادية المهنية، وضعاف السمع والمكفوفين، ومن رابط موقع مديرية التربية والتعليم يمكن التعرف على نتيجة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس الآن.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

استعرض التفاصيل حول بيان ظهور نتيجة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 يمكن التعرف عليها من التفاصيل الموضحة أدناه.

عدد المتقدمين للإمتحان بلغ146370 طالب وطالبة حضر 145455 طالب وطالبة . بلغ عدد الناجحين 103601 طالب وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضى .

وأعلن المحافظ أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الاول بنسبة 84.2% كما بلغت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات 88.78% بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات الإجتماعية 88.47% ونسبة 88.73% فى اللغة العربية .

واوضح خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم أنه نسبة نجاح إمتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 88.73% والإعدادية المهنية بنسبة 51.95% حيث بلغت مادة الرياضيات نسبة النجاح 95.7% والدراسات 87.57% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 77.27% وكانت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والعلوم 100% والرياضيات والدراسات الإجتماعية 95.45% .

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة

رابط استخراج درجات طلاب الجيزة من موقع مديرية التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس وفي حالة نشر رابط جديد سيتم إضافة قائمة روابط إستخراج النتائج برقم الجلوس.