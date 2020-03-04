توقعات أسعار البيتكوين فى 2020

يتوقع الخبراء أن يرتفع سعر البيتكوين في عام 2020 حيث ينتهي العام وهو يتراوح ما بين 15 ألف دولار إلى 17 ألف دولار، كما أنهم يتوقعون أيضًا أن يبدأ عام 2021 بوصول البيتكوين إلى 30 ألف دولار.

ومن الجدير بالذكر أن شراء البيتكوين في الدول العربية يتزايد بشكل كبير خاصة مع التحول الرقمي الذى تشهده الكثير من البلدان العربية، وكذلك الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية حيث ينتشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا، وفي دولة الكويت، ودولة لبنان، والعراق، وعمان، ومملكة البحرين، والسودان، وقطر.

كيفية شراء البيتكوين في الدول العربية

تعد طرق ووسائل شراء البيتكوين في الدول العربية من أكثر الموضوعات بحثا، فبالرغم من سهولة شرائه في دول أوروبا إلا أنه مازال من الصعب شرائه في الدول العربية وخاصةً بعد صدور قوانين في بعض الدول العربية تمنع التعامل بهذه العملة.

ولأن هناك عدد من المواطنين العربيين الذين يريدون شراء عملة البيتكوين في الدول العربية سنخبركم بكيفية شرائها عن طريق بعض الخطوات، وهي كالأتي :

شراء البيتكوين من ماكينات ATM

بالرغم من وجود عدد كبير من أجهزة الصراف الألي الخاصة بعملة البيتكوين في عدد كبير من دول العالم إلا أنه لا يوجد في الدول العربية سوى في مدينتين فقط وهم مدينة دبي في الإمارات ومنطقة الجبيل بالمملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك استخدام هذه الماكينات في عمليات الشراء فقط حيث أنه يمكنك تحويل النقود إلى بيتكوين وليس العكس.

شراء البيتكوين عن طريق وسيط محلي

أصبح هناك العديد من الأشخاص في الدول العربية الذين يهتمون بالاستثمار بعملة البيتكوين لذلك أصبحت معظم الدول العربية تمتلك مخزون كبير من عملة البيتكوين BTC وعملة الإيثيريوم ETH.

ولكن بالرغم من وجود مخزون كبير من هذه العملات إلا أنه من الصعب إيجاد بائع موثوق في الدول العربية لذلك انتشر العديد من المواقع على الإنترنت التي يمكن أن تساعدك على الوسيط المناسب لك.

Advertisements

وهناك العديد من المميزات التي تنتج عن شراء البيتكوين عن طريق وسيط محلي، ومن هذه المميزات ما يلي :

تتميز هذه الطريقة بقلة العمولة وذلك لأن تكلفة التحويل الداخلي تكون قليلة جدًا.

تتميز هذه الطريقة أيضًا باحتمالية وجود معرفة شخصية بينك وبين الوسيط المحلي وذلك بسبب التقارب الجغرافي.

أهم ما يميز هذه الطريقة أنك تحتفظ بخصوصيتك حيث أنه ليس من الضروري تقديم جواز سفر أو بطاقة شخصية للبائع.

توقعات أسعار البيتكوين في عام 2020

لا يمكن تحقيق النجاح إذا استخدمنا الرسوم البيانية للتنبؤ بمستقبل البيتكوين لذلك يسعى الخبراء للتغلب على التحليل الفني عن طريق تنصيف البيتكوين وهو عبارة عن تقسيم مكافأة تعدين الكتلة بمقدار النصف وهذا الأمر يجعل التعديل أكثر تكلفة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر يؤدي إلى انخفاض العرض الذي يقابله زيادة في الطلب وبالتالي يؤدي الأمر إلى ارتفاع الأسعار.

بعد القيام بعملية تنصيف البيتكوين أدى الأمر إلى ارتفاع سعر البيتكوين من 12 دولار في شهر نوفمبر من عام 2012 إلى 110 دولار في شهر 8 يوليو من عام 2013 وذلك يؤدي إلى ارتفاع السعر بنسبة 1000 % في حوالي 7 شهور فقط.

أما بالنسبة لسعر البيتكوين في عملية التنصيف الثاني فقد ارتفع السعر من 650 دولار إلى 772 دولار وذلك في شهر ديسمبر من عام 2016 وفي يناير 2017 ارتفع السعر إلى 907 دولار.

لذلك يتوقع الخبراء أن يرتفع سعر البيتكوين في عام 2020 ولكن بصورة أبطأ ليصل في شهر ديسمبر إلى 17 ألف دولار بينما سيصل أدنى سعر له عند 15 ألف دولار.

ومن المتوقع أن يصل السعر في عام 2021 إلى حوالي 30 ألف دولار وذلك سيرجع إلى قوى السوق الغير مرئية التي من المتوقع أن تبدأ بالتداول عند هذا السعر.

ومن الجدير بالذكر أن تخفيض مكافأت التعدين ستؤدي إلى ترك مناجم البيتكوين في أيدي مجموعة قليلة من الأشخاص الذين يمتلكون كهرباء مجانية ويقومون بتحمل تكلفة قليلة في مقابل تحقيق ربح محدود.

كما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار في المستقبل بسبب زيادة الطلب وقله المعروض من البيتكوين، بالإضافة إلى أنه هناك من يرى أن سعر البيتكوين سيصل إلى 40 ألف دولار في عام 2022 بسبب أنشطة حيتان البيتكوين.

Advertisements