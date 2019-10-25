منصة القروض iP2PGlobal المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و هي منصة تمويل من الند للند (P2P) القادمة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى أن تكون أول من يقدم منتجات قروض بدون ضمان بالعملات المشفرة المستقرة.

يبدو أن إحدى الميزات المهمة المفقودة في سوق الائتمان المشفر الآخذ في الاتساع ، أنه لا يوجد حتى الآن أي منتج ل قرض بدون ضمانات بالعملات المشفرة. هذا يرجع في المقام الأول إلى مسألة المشاكل في حالة التخلف عن سداد القرض. في حين أن القروض بدون ضمانات بالعملات المشفرة يمكن توثيقها وفرضها فقط من خلال العقود الذكية ، فهي اقتراح مختلف تمامًا عندما يتعلق الأمر بالقروض بدون ضمانات.

“نظرًا لعدم الاعتراف بالعقود الذكية كاتفاقية قانونية سارية في العديد من البلدان ، من أجل توفير منتجات قروض بدون ضمانات ، يتعين علينا العودة إلى الممارسة التقليدية المتمثلة في توثيق معاملة القرض كوثيقة إذنية أو اتفاقية إقراض ،”

قال السيد رشدان إبراهيم ، الرئيس التنفيذي لشركة iP2P Global Ltd:

“فقط من خلال القيام بذلك ، يمكن تحصيل المبلغ بشكل قانوني من قبل وكالة تحصيل الديون المرخصة من المتعثرين او الممتنعين على سداد القروض”.

لذلك بموجب منصة iP2PGlobal ، سيتم توثيق جميع القروض بدون ضمانات المتداولة من خلال المنصة بموجب اتفاقية قرض إلكتروني عليها توقيعه إلكترونيًا من قبل المقترض والمقرضين.

ستكون منصة iP2PGlobal أيضًا أول منصة لإقراض تستند الى نظام التشفير الند للند المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولتحقيق هذا الهدف ، عقدت الشركة شراكة مع Salihin Shariah Advisory ، وهو مستشار شرعي مسجل لدى هيئة الأوراق المالية الماليزية ، ومع AbleAce Raakin. وسيط مرابحة السلع المرخص الذي سيسهل جميع معاملات الإقراض بدون ضمانات على المنصة.

“إن الهدف من اطلاق منصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية هو جذب العالم الاسلامي المكون من أكثر من ملياري شخص، و العدد الكبير من السكان البالغين الغير مستفدين من الخدمات البنكية مثل باكستان وبنغلاديش. وإندونيسيا ونيجيريا و دول بها أقليات مسلمة كبيرة مثل الصين والهند ” من اجل ان يقرضوا او يقترضوا عبر نظام iP2PGlobal للتمويل الشرعي بدون فائدة و لا ربا.

اضاف رشدان إبراهيم

“اتضح في الصين وإندونيسيا ، البلدان التي بها عدد كبير من السكان الغير المستفدين من المنتجات البنكية هم السكان المستهدفين لشركات الأعمال المشفرة لحل مشاكلهم اليومية في الاستفادة من القروض ، تلك الفئة من السكان باتوا أكثر تقبلاً للتكنولوجيا الجديدة ووجدوها بها منفعة كبيرة ووسيلة جديدة للتبادلات المالية”.

سيتم التعامل مع جميع أنشطة الإقراض والاقتراض على منصة iP2PGlobal بعملات مستقرة. و هي عملة TUSD و PAXOS كما حددتها ادارة الشركة مسبقا. عملة TUSD و PAXOS هما العملتان المستقرتان اللتان ستستخدمان كوسيلة لتبادل عبر المنصة.

كما جاء على لسان رشدان إبراهيم :

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“إن استخدام العملات المستقرة كوسيلة للتبادل في منصتنا أمر منطقي لأن كلا من المقرضين والمقترضين لن يتأثروا بتقلب أسعار العملات المشفرة ، كما أن تلك العملات تتماشى مع منتجات قروض التشفير الغير مضمونة التي تستهدف بالفعل وتشجع المقترضين على استخدام حصيلة قروضهم الحقيقية، في مشاريع حقيقية في العالم الواقعي، وليس فقط في عالم العملات المشفرة “

حول منصة الإقراض و الاقتراض من الند للند IP2PGLOBAL

تهدف منصة تمويل العملات المشفرة iP2PGlobal إلى إعادة تشكيل التمويل الشخصي من خلال تقديم منتجات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد في جميع أنحاء العالم. من خلال تقديم أول منتج تمويل غير مشفر ، الذي سيتمتع بسعر قياسي عالمي واحد لتسعير القروض ، وصندوق تعويض تكافلي طوعي ، مع الامتثال (لإعرف زبونك KYC) و (مكافحة غسيل الاموال AML) ووثائق إقراض إلكترونية مناسبة بالإضافة إلى عقد ذكي من أجل تحصيل الديون ، علاوة على ذلك ، سيكون التمويل في مختلف العملات المستقرة لتشجيع الاستخدام في العالم الحقيقي.

حول رمز المنصة TWQ

رمز TWQ هو الرمز الأصلي للمنصة ، ويتعين على المقترضين امتلاك حصة من رموز TWQ عند التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي على منصة iP2PGlobal. رمز TWQ قابلة لإعادة الاستخدام وسيتم إعادتها إلى المقترض عند سداد القرض بنجاح.

رمز TWQ هو فائدة مساعد في الاستفادة من خدمات المنصة.

قال رشدان إن مبلغ رمز TWQ المراد الرهان به يعتمد على نسبة ثابتة على مبلغ القرض المطلوب.

“لذلك ، إذا زاد سعر الرمز المميز لـ TWQ ، فالمطلوم من رمز TWQ سيكون أقل ، والعكس صحيح إذا انخفض سعر الرمز المميز لـ TWQ. إذا لم ينجح مزاد القرض ، فسيتم أيضًا إرجاع الرمز المميز TWQ إلى طالب القرض “.

حول التبادل الأولي على EXMARKETS و P2PB2B

سيتم إجراء IEO لـ iP2PGlobal عبر Exmarkets و P2PB2B اعتبارًا من 18 نوفمبر ، ويتكون من ثلاث جولات منفصلة ، تقدم كل منها بنية سعرية ومكافأة مختلفة. يمكن شراء رموز TWQ باستخدام ETH و BTC في EXMARKETS و ETH و BTC و USDT على P2PB2B.

الجولة الأولى: 18 نوفمبر إلى 24 نوفمبر، سعر TWQ سيكون 0.10 دولار و 20 % مكافأة على قيمة الرموز المشترات.

الجولة الثانية: 30 نوفمبر الى 6 ديسمبر، سعر TWQ سيكون $ 0.10 و 10 % مكافأة قيمة الرموز المشترات.

الجولة الثالثة: من 12 إلى 18 ديسمبر، سعر TWQ سيكون 0.10 دولار و 20 % مكافأة على قيمة الرموز المشترات.

للمزيد من المعلومات حول IEO لـ TWQ Token على EXMARKETS، الفاصيل عبر https://exmarkets.com/launchpad/twq-btc

لمزيد من المعلومات حول IEO لـ TWQ على P2PB2B ، التفاصيل عبر https://p2pb2b.io/token-sale/TWQ/1

حول IP2P GLOBAL LTD

iP2P Global Ltd هي شركة التكنولوجيا المالية المتأسسة على البلوكشين التي تم تأسيسها لأول مرة عام 2015. وتمتلك الشركة iP2PMoney ، ومنصة P2P فيات للإقراض و iP2PGO App ، وهو نظام تشفير P2P خاص بالضمان. توفر الشركة أيضًا حلول الند للند للمؤسسات و البلوكشين للشركات والحكومات.

لمزيد من المعلومات حول iP2PGlobal و TWQ Token ، تفضل بزيارة https://ip2pglobal.io.