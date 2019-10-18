منصة iP2PGlobal للتمويل الشرعي بدون فائدة و لا ربا ، فمع التقدم السريع في تكنولوجيا Blockchain ، فتحت مجموعة من الاحتمالات لبناء نظام بيئي شامل للخدمات المالية بطريقة مفتوحة وشفافة. من خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيا ، تهدف iP2PGlobal إلى تقديم حل عالمي لتوفير تمويل ميسور شرعي منخفض التكلفة ويمكن الوصول إليه بسهولة مع عائدات محسنة للمقترضين و معدلة حسب المخاطر للمقرضين.

تخطط iP2PGlobal لتطوير منصة تمويل من نظير إلى نظير باستخدام عقود ذكية وتكنولوجيا blockchain تسمى iP2PGlobal Personal Financing Platform. ستجمع iP2PGlobal بين المقترضين والمقرضين من جميع أنحاء العالم وتربطهم على منصة واحدة بطريقة موثوقة وسريعة وسهلة.

تستند منتجات التمويل المقدمة عبر المنصة إلى مبادئ التمويل الشرعي. تعني مبادئ التمويل الشرعي حظر الفائدة والربا ، والابتعاد عن المعاملات القائمة على عدم اليقين ، وتجنب المقامرة وتجنب الاستثمارات في إنتاج وبيع البضائع والسلع غير النظيفة التي لا قيمة لها أو لا قيمة لها. ترتبط مبادئ التمويل الشرعي أيضًا ارتباطًا وثيقًا بمفهوم “التمويل الأخلاقي” الذي يركز على قيم النزاهة والمساواة والأخلاق في التمويل.

منصة iP2PGlobal سيكون لها دور فعال في تمويل عدد كبير من الباحثين على تمولات شرعية خالية من الفائدة و لا ربا، ايضا منصة iP2PGlobal مفتوح للجميع بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم.

مهمة iP2PGlobal :

تهدف منصة تمويل العملات المشفرة iP2PGlobal إلى إعادة تشكيل التمويل الشخصي من خلال تقديم منتجات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد في جميع أنحاء العالم. من خلال تقديم أول منتج تمويل غير مشفر ، الذي سيتمتع بسعر قياسي عالمي واحد لتسعير القروض ، وصندوق تعويض تكافلي طوعي ، مع الامتثال (لإعرف زبونك KYC) و (مكافحة غسيل الاموال AML) ووثائق إقراض إلكترونية مناسبة بالإضافة إلى عقد ذكي من أجل تحصيل الديون ، علاوة على ذلك ، سيكون التمويل في مختلف العملات المستقرة لتشجيع الاستخدام في العالم الحقيقي.

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ستكون وسيلة التمويل في منصة iP2PGlobal في العملات المستقرة والتي ترتبط قيمتها بالعملة الثابتة. في المرحلة الأولى ، ستستخدم المنصة PAX و TUSD ، و في المستقبل سيتم قبول العملات الأكثر استقرارًا كوسيلة للتمويل في المنصة.

رمز او عملة TWQ لمنصة iP2PGlobal

TWQ هو رمز مميز لـ مبني على شبكة الاثريوم ERC20 يمنح الحق لمالكه في تقديم طلب للحصول على تمويل شخصي يستند إلى برنامج Commodity Tawarruq Trading من خلال منصة iP2PGlobal وإدراجه في النظام الأساسي للمقرضين المحتملين لعرض واختيار التمويل. للمزبد من المعلومات عن TWQ، راجع هذه الصفحة : TWQ ONE PAGER

يمكنم شراء رموز TWQ عبر منصة التداول Exmarkets

كل المعومات عن iP2PGlobal و رموز TWQ موجودة في الموقع الرسمي https://ip2pglobal.io ايضا يمكنكم الانضمام لمجتمع iP2PGlobal عبر تلجرام : https://t.me/TWQiP2PGLOBAL