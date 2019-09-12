في الآونة الأخيرة ، تناقلت المواقع الإخبارية و التقنية أنباءاً حول حظر لعبة ” ببجي “ PUBG في السعودية ، سيراً على خطى العراق و الأردن بعدما قاموا بحظرها نظراً لما تسببه هذه اللعبة من إدمان و عنف و عشق للدماء و غيره من الخلل الذي يصيب الشباب العربي ، و قد لاقى هذا الأمر ضجة كبيرة في مجتمع الشباب السعودي ، و أصبح الجميع يريد أن يعرف حقيقة حظر لعبة ببجي في السعودية ، و عليه قمنا بتقصي حقيقة الأمر . .
فمنذ يومين ، أعرب مجلس الشورى السعودي عن استعداده لإقرار توصية تهدف إلى منع لعبة ببجي ، و ذلك نظراً لـ ” الآثار السلبية ” التي تترتب على ممارسة هذه اللعبة ، بعد تلقي المجلس تقارير كثيرة تحذر من المشاكل الناتجة عنها ، و ذلك وفقًا لصحيفة إندبندنت عربية .
حيث صرح عضو المجلس محمد القحطاني يوم الأحد 7 يوليو الجاري ( تموز ) ، لصحيفة إندبندنت عربية ، أن هذه التوصية تأتي بعد الشكاوى المتكررة و المتعلقة بسلبيات لعبة PUBG على المجتمع ، مشيراً إلى منعها في دول عربية أخرى مثل العراق و الأردن .
و ذكر القحطاني أن هناك خطراً يداهم شبابنا العربي من جراء ممارسة هذه اللعبة ( ببجي ) ، بالإضافة إلى غيرها من الألعاب الأخرى التي قد تدفع إلى إدمانها ، مشيراً إلى أن هناك العديد من خبراء التربية قاموا بالتحذير من خطورة هذا الأمر . و أوضح أن مبادرة حظر اللعبة قد تأتي من قبل الجهات التنفيذية أولاً قبل إقرارها في مجلس الشورى .
حيث أسرد القحطاني قائلاً :
” إن هذا أمر طبيعي ، فالجهات التنفيذية مناط بها مسؤولية تنفيذ و متابعة كل ما يُسند اليها من مهام و مسؤوليات من قبل الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء . “
و أضاف عضو مجلس الشورى السعودي قائلاً :
” يمكن أن تكون هناك توصية ، عندما يُعرض التقرير القادم لأي من الجهات المعنية بالترخيص لتلك اللعبة ، على اعتبار أن لعبة ” ببجي ” و مثيلاتها من الألعاب الإلكترونية تتجاوز الحدود المسموح بها ، حيث أن الدول المصنعة لها تدرك خطورتها و لذلك تعمل على وضع ضوابط تحد من إدمان المواطنين عليها . “
و في إطار إشارته إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض البلدان لمنع اللعبة المذكورة ، قال القحطاني :
” لقد تعالت الأصوات بالفعل في كثيرٍ من الدول للتنويه بضرورة التدخل لحظر مثل هذه الألعاب نظراً للآثار المدمرة التي تركتها على سلامة العقل ، ناهيك عن السلوك العدائي الذي تولد لدى مستخدميها ، فآثارها لا تقل عن تعاطي المخدرات أو مشاهدة أفلام الرعب الدموية التي تنتجها هوليود و بوليوود و غيرهما . “
إن علماء النفس قد حذروا من ممارسة لعبة بابجي التي قد تستغرق ساعات طويلة خاصة مع إمكانية اللعب بشكل جماعي فيها ، مما قد يؤدي إلى تأثيرات نفسية و اجتماعية على من يمارسها . حيث يقول العلماء إنه قد يصل الاهتمام باللعبة إلى حد الإدمان ، و قد ينتج عنها تشنجات عصبية بخلاف التأثيرات النفسية و الاجتماعية ، إذ أنها تشجع على العنف و تخلق روحاً عدائية و تسبب التنمر الاجتماعي .
و كان الجدل قد اشتعل في الآونة الأخيرة حول لعبة بابجي ، حيث تصدر موقع تويتر هاشتاج ( حظر_ببجي_في_السعودية# ) الذي يطالب بمنع اللعبة الأكثر انتشاراً حول العالم من المملكة العربية السعودية .
وكانت أغلب تعليقات النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي قد تمحورت حول الأسباب السابقة نفسها ، حيث شارك أحدهم في الهاشتاج قائلاً :
“ أتمنى من الجهات الرقابية حظر سيرفرات ببجي في السعودية ، و منع الخوادم من الاتصال بها ، و كذلك التقدم بطلب حظر تحميلها من المتاجر الالكترونية ، و أقترح أيضاً حظر الألعاب الأخرى المروجة للعنف مثل فورتنايت و غيرها . ”
حظر لعبة ببجي في عدة بلدان ( عربياً و عالمياً )
“ إنها لعبة تروج للعنف ” . . كان هذا هو السبب الذي أعلنت عنه الدول التي اتخذت قرارا بحظر ببجي في بلدانها ، و أبرزها الصين ، حيث لم تمنع السلطات الصينية لعبة PUBG وحدها ؛ بل شمل ذلك أيضاً ألعاباً أخرى شهيرة ، و ذلك لما تسببه تلك الألعاب من خطر على الأطفال و الشباب ، لكونها ذات محتوى عنيف لا يتناسب مع الأعراف الصينية و القواعد الأخلاقية .
و عليه قامت الصين بوضع قوانين و قيود صارمة على الفئة العمرية المسموح لها بممارسة هذه اللعبة ، و كذلك منع الشركة المطورة من طرح إصدارات جديدة هناك .
و في الهند ، قالت السلطات الهندية إن لعبة ” ببجي ” تشغل الطلاب عن الدراسة ، و بناءاً على ذلك أصدرت قراراً قبيل فترة الامتحانات بحظرها ، و لكن هناك بعض المدن أسقطت قرار الحظر بعد انتهاء موسم الامتحانات ، و لكن في الوقت نفسه استمرت مدن أخرى في تفعيله ، و قد وصل الأمر إلى أنه تم إلقاء القبض على بعض اللاعبين في مدينة أحمد آباد الهندية .
و في نيبال ، أغلقت جميع شركات الإنترنت كافة منافذ الوصول إلى لعبة “ بابجي ” ، بسبب أنها تؤثر على الصحة العقلية و تؤدي إلى الإدمان .
أما على المستوى العربي ، كانت المملكة الأردنية الهاشمية ، قد أعلنت مؤخراً حظر لعبة ببجي بشكل رسمي ، حيث أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن ، المهندس غازي الجبور ، أن الهيئة أوقفت ما يسمى بـ ” لعبة بابجي ” أو ” بوبجي ” ، و منعتها في المملكة نتيجة العديد من الشكاوى التي وردت إلى الهيئة ؛ لما لها من نتائج سلبية ، انعكست على المجتمع بشكل كامل .
و قد أصدرت مؤسسات رسمية أردنية تحذيرات لموظفيها بعدم الاشتراك فيها ، كما حذر علماء نفس أردنيون من تأثيرات هذه اللعبة على مستخدميها و رأوا أنها تشجع على العنف ، و تخلق روحاً عدائية ، و تساهم في نشر التنمر الاجتماعي ، و الانطواء .
نستخلص حتى الآن أن لعبة ببجي لم يتم حظرها بعد بالمملكة العربية السعودية كما تداولته بعض المواقع و وسائل التواصل الاجتماعي ، إنما الأمر قد يعتبر في إطار التنفيذ في القريب العاجل .
و جدير بالذكر ، أن لعبة PUBG اسمها بالكامل ( Player Unknown’s BattleGrounds ) أي ” ساحات معارك اللاعبين المجهولين ” ، و هي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم ، و قد صدرت اللعبة للمرة الاولى في 23 مارس عام 2017 ، و هي متوفرة على أجهزة ويندوز و Xbox One ، و صدرت منها نسختان في أوائل عام 2018 لمنصتي IOS و أندرويد من تطوير شركة Tencent Games ، و التي قامت بالتعاون مع شركة Bluehole لإصدار اللعبة على الهواتف المحمولة .
و من أساسيات اللعبة اعتمادها لصيغة تعدد اللاعبين ، حيث يهبط اللاعبون فيها افتراضياً في جزيرة بواسطة مظلات ، ثم يبدأون بالبحث عن أسلحة و معدات لقتل بعضهم البعض ، في إطار السعي للبقاء على قيد الحياة و من ثم الفوز في المرحلة الأخيرة .
المصادر : Independent Arabia / Alweeam
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