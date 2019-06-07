مقابلة Newsbtc : الرئيس التنفيذي لمنصة WhalesTrader أحمد شديد “Gray Spark” ومحادثات حول الحيتان

مقابلة: الرئيس التنفيذي لمنصة Whales Trader (أحمد شديد) ومحادثات حول الحيتان

تكثر منصات التداول الرقمية عبر الإنترنت هذه الأيام في أنحاء العالم ومع ذلك ، يستغرق الأمر كثيرًا لكي يتم ملاحظت إحداها وتعتبر منصة WhalesTrader أحد هذه المنابر .

في الآونة الأخيرة ، أجاب الرئيس التنفيذي لمنصة WhalesTrader أحمد شديد على بعض الأسئلة حول المشروع لإعطاء القراء فكرة أفضل عن المنصة وكيفية عملها.

س: بالنسبة للمبتدئين ، هل يمكنك توضيح ما تدور حوله منصة WhalesTrader ؟

أ: منصة WhalesTrader هي كل شيء عن إعادة السلطة للناس ، والذي يمكنني تسميتهم في هذه الحالة “الأسماك” ، حيث تتعامل الحيتان مع السوق لفترة طويلة جدًا ، وذلك بمساعدة خوارزميات الذكاء الإصطناعي من الدرجة الأولى والأنظمة الكمية ، ونتيجة لذلك إذا ألقيت نظرة على المتداولين العاديين “الأسماك ” فإنهم يتركون دون أي وسيلة للرد على التلاعب من قبل الحيتان ولحل هذه المشكلة بالذات أنشأنا منصة WhalesTrader والتي تمنح المتداولين العاديين مجموعة واسعة من الأدوات لاستخدامها كأسلحة ضد الحيتان ، وبالتالي نعطي في النهاية المتداولين العاديين ميزة على الحيتان التي تتلاعب بالسوق لسرقة أموالها .

س: كيف تختلف Whales Trader عن منصات التداول الأخرى المتوفرة حاليًا في السوق؟

ج: أولاً وقبل كل شيء ، منصة WhalesTrader هي كل شيء عن تجربة المستخدم وهذا هو النظام الأساسي الذي تم بناؤه من قبل المتداولين للمتداولين ، ولم يتم تصميم المنصة فقط لحل المشكلات التي مررنا فيها نحن المتداولين ولكننا أيضًا نستمع دائمًا إلى نصيحة المستخدم عند تطبيق ميزات جديدة ، وليس هذا فحسب ، بل نحن أيضًا أحد المنصات القليلة إن لم تكن المنصة الوحيدة التي تستخدم فعليًا التعلم الآلي المتقدم لفهم حركات الأسواق والتنبؤ بها ، وبعض ميزات منصتنا معلقة ببراءة اختراع ، وبالتالي سيكون من الصعب جدًا على الأنظمة الأخرى نسخنا.

س: أخبرنا المزيد عن الفكرة وراء WhalesTrader ولماذا قررت الشروع في هذه المهمة؟

الحرية المالية هي حلم كل من يعيش على هذا الكوكب ولقد وجدنا وحققنا ذلك من أجل أنفسنا بمجرد أن بنينا BlackWhale و WhalesExposed ، وبالتالي أردنا مشاركته مع المجتمع بدلاً من الإستفادة منه فقط ، ويمكنك القول أننا من الناحية الأيديولوجية معادون لصيد الحيتان ، لأن كل ما نريد القيام به هو المشاركة وكل ما يريدون القيام به هو الإحتفاظ بالمعلومات لأنفسهم .

نحن ندير صندوقًا استثماريًا كبيرًا جدًا ، لذلك من الناحية المالية ، نحن حيتان وقد حققنا بالفعل الحرية المالية ، ومع ذلك بما أننا نفهم كيف يمكن أن يكون الأمر مزعجًا لأننا نعرف أن السوق يتم التلاعب به وأننا نتركه عاجزين ضده ، فقد قررنا إعطاء هذه الفرصة للمجتمع بطريقة ما ، حيث توفر Whales Trader لأي شخص في العالم الأدوات اللازمة ليصبح حرا ماليا من خلال ما نقدمه لهم ، ومع ذلك ، يعتمد النجاح فقط على الفرد نفسه فالأمر أشبة بالدخول إلى الكلية إلى حد ما ؛ حيث يمكنك الحصول على تعليم جيد ، ولكن في النهاية ، تعريف النجاح هو كيف يمكنك إستخدام هذا التعليم جيدًا.

س: كيف يمكن للمرء البدء في إستخدام WhalesTrader؟

ج: في الواقع ، من السهل جدًا البدء و ما عليك فعله سوى إنشاء حساب ثم البدء في التعرف على الأدوات المختلفة التي نقدمها من خلال هذا الرابط: www.whalestrader.com/academy كل ما هو متاح في الأكاديمية مجاني تمامًا للجميع لتعلمه ولا يعلمك ببساطة كيفية إستخدام منصة Whales Trades فقط ولكن أيضًا كيفية قراءة أي نوع من الرسوم البيانية.

س: دعنا نتحدث قليلاً عن الفريق وراء WhalesTrader. أخبرنا المزيد عن الأشخاص المؤثرين في إطلاق المشروع.

ج: في البداية ، كنا جميعًا متداولين أساسيين في العملات الرقمية ، ولم نلتقي أبدا وكانت جميع محادثاتنا المبكرة تجري في دردشة جماعية على Telegram وبينما نناقش مع بعضنا البعض ونتحقق من مدى التلاعب بالسوق ، قررنا أن نفعل شيئًا حيال ذلك ، لذا أنشأنا هذه الأدوات للإستخدام الخاص بنا وبعد معرفة مدى عمل الأدوات نفسها ، قررنا فتحها أمام المجتمع بأكمله ومنذ ذلك الحين ، افتتحنا صندوقًا استثماريًا وكذلك مكاتب مختلفة في جميع أنحاء العالم.

س: هل لديك أي تعاون وشراكات في المكان؟ هل يمكن أن تخبرنا المزيد عنها؟

ينصب تركيزنا الرئيسي في هذه اللحظة على توفير أفضل منتج ممكن في السوق وسوف نفكر في الشراكات فقط بعد ذلك.

Advertisements

س: ماذا يحمل المستقبل لمنصة WhalesTrader؟

ج: سنواصل توسيع المنتج نظرًا لوجود العشرات من المطورين الذين يعملون عليه على مدار الساعة وكلما أصبحنا أكثر تنوعًا ، نأمل أن يتمكن الشباب في العالم والذين يفتقرون إلى التعليم المالي المناسب أو وسائل تحقيق الحرية المالية بأنفسهم من إستخدام WhalesTrader ليصبحوا متداولين ويعيشون حياة حيث المال ليست مشكلة في WhalesTrader ، لا نعتقد أن المال هو الهدف ، ومع ذلك ، فهو في الغالب الوسيلة لتحقيق الهدف ، لذلك نرى أنه من مسؤوليتنا مساعدة جيل الشباب في جميع أنحاء العالم على تحقيق أحلامهم ، من خلال وجود الوسائل اللازمة للقيام بذلك.

س: أي شيء آخر تود إضافته؟

ج: نعتقد أن لكل فرد في هذا العالم الحق في التمتع بحرية مالية و لهذا السبب أنشأنا WhalesTrader ، النظام الأساسي للمنصة بأدوات حصرية يمكن لأي شخص استخدامها ، حتى بدون أي معرفة أو خلفية في التداول لذا ربما يكون الشيء الوحيد الذي نود إضافته هو أن الرسالة الرئيسية وراء WhalesTrader هي إنشاء حريتك المالية قبل فوات الأوان.

معرفة المزيد عن WhalesTrader في – https://whalestrader.com/

معلومات حول Gray Spark أحمد شديد : هو متداول ، متحدث دولي ، رجل أعمال ، ومدير صندوق وهو من مستخدمي YouTube المعروفين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسس Arabfolio Capital وكذلك WhalesTrader.

المصدر : NEWSBTC.COM

اقرأ أيضا:

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

تابعونا على التلجرام