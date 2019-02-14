منصّة Coinbase تعلن عن ميزة الإحتفاظ بنسخة احتياطيّة من مفاتيح المحافظ الرقميّة على Google Drive و iCloud

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سيتمكن قريبًا مستخدموا محافظ Coinbase من الإحتفاظ بنسخة إحتياطية من مفاتيحهم الخاصة على منصات التخزين السحابي الشخصية على Google Drive و Apple iCloud.
و أعلنت بورصة تبادل العملات الرّقميّة المتمركزة في سان فرانسيسكو عن الخبر في مدونة يوم الثلاثاء ، قائلة أنه في حال أساء المستخدمون إستخدام مفاتيحهم الخاصة أو فقدوا أجهزتهم ، فيمكنهم إستخدام الميزة الجديدة لعمل نسخة احتياطية من جملة الإسترداد المكونة من 12 كلمة لتجنب فقدان الوصول إلى الأموال الموجودة في التطبيق.
و كما قالت Coinbase ، فمع النسخ الإحتياطية للتخزين السحابي ، سيتعين على المستخدمين تذكر كلمة المرور فقط لإستعادة أموالهم ، حيث أن المفاتيح الخاصة سيتم تخزينها بأمان بالفعل. و لمزيد من الأمان ، لا تزال الشركة توصي بتخزين عبارة المرور يدويًا بعد تنشيط خدمة النسخ الإحتياطي السحابيّة.
تم تشفير ميزة النسخ الإحتياطي بإستخدام تقنية التشفير AES-256-GCM ولا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة تطبيق Mobile Coinbase Wallet ، و حسب Coinbase. يمكن فك تشفيرها فقط بإستخدام كلمة المرور.
وقالت منصّة التبادل الرّقميّة كذلك أنّه لن يتمكن مقدمو الخدمات السحابية و لا الشبكة من الوصول إلى كلمات المرور أو الأموال الخاصة بالمستخدمين في أي وقت كان ، لأن كلمات المرور ستكون في حيازة المستخدمين وحدهم.
يجب على المستخدمين الراغبين في إستخدام الميزة تفعيلها عند تحديث تطبيق المحفظة في “الأيام القليلة القادمة”. و يمكن تفعيل النسخ الإحتياطي السحابي في أي وقت إنطلاقا من قائمة الإعدادات ، و ذلك عن طريق تحديد خاصيّة “إسترجاع عبارة” .
قالت Coinbase أنها تخطط أيضًا لإضافة دعم للمنصات السحابيّة الأخرى في المستقبل ، إلى جانب iCloud و Google Drive.
و قد نال الخبر شعبيّة كبيرة على منصّات التواصل الإجتماعيّة ، إلّا أن الكثيرين اعتبروا أن مخاطر تخزين المفاتيح الحيوية على السحابة عالية جدّا.
حيث قال أحد مستخدمي تويتر :
“هذا أمر جيد بالنسبة لـ IMO ولكن يجب تذكّر الأمور التالية : أوّلا التخزين السحابي يتعرض للتهديد طوال الوقت ، لذا فإن كلمة المرور مهمة ثانيا إذا احتجت إلى تذكر كلمة المرور الخاصة بك ، فأين يجب تخزينها؟ و ما مدى أمان هذا الموقع؟
آخرون كانوا أكثر تشاؤما. ومرة أخرى على تويتر ، وجدنا استطلاعا ساخرا يسأل عما إذا كان الناس سيحتفظون بمفاتيحهم الخاصة في السحابة بإستخدام هذه الميزة والنتيجة أن 100٪ قالوا “لا”. وأغلق الإستطلاع بصوتين فقط.
و في الأسبوع الماضي ، أعلنت Coinbase دعم Bitcoin لتطبيق المحفظة على iOS و Android.بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : www.coindesk.com
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كانت هذه تفاصيل خبر منصّة Coinbase تعلن عن ميزة الإحتفاظ بنسخة احتياطيّة من مفاتيح المحافظ الرقميّة على Google Drive و iCloud لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.