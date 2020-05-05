شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من التداولات السلبية ويضغط على مستوى 1.0840، بانتظار تأكيد الكسر لفتح الطريق أمام الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.0700.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 1.0885.
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