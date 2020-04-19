شكرا لقرائتكم خبر عن "طيران الجزيرة" تستعد للمساهمة في تنفيذ أكبر عملية إجلاء للمواطنين العالقين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد شركة طيران الجزيرة لدعم الجهود المبذولة من الحكومة وتسيير رحلات لإجلاء المواطنين العالقين في دول المنطقة، وإعادتهم إلى أرض الوطن تبعاً للتوجيهات الصادرة عن الحكومة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه سيتم استقبال المواطنين لدى وصولهم في مركز "استقبال المسافرين – الكويت"، الذي قامت "طيران الجزيرة" بتشييده بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة في مطار الكويت الدولي، بهدف فحص جميع الركاب العائدين.

وكانت "طيران الجزيرة" قد وضعت كامل أسطولها المكوّن من 14 طائرة تحت تصرّف الحكومة، لاستخدامها في أي مجال يمكّنها من خدمة الكويت وأهلها في عمليات عودة المواطنين إلى أرض الوطن، ونقل البضائع والمواد والأدوات الطبية التي تحتاج لها البلاد في هذه الظروف.