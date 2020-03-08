أسعار الذهب اليوم تستقر في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الذهب اليوم 8/3/2020 استقرار في الأسعار بالأسواق المصرية وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الأيام الماضية

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على أسعار الدولار الأمريكي والتغيرات التي تحدث في البورصة العالمية



أسعار الذهب اليوم 8/3/2020

شهد اليوم 8 / 3 / 2020 استقرار في أسعار الذهب حيث وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 827 جنيه مصري.

وقد سجل سعر الذهب عيار 22 مبلغ 758 جنيه مصري.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الذي يعتبر الأكثر انتشارًا في الأسواق المصرية مبلغ 724 جنيه مصري.

وسجل سعر الذهب عيار 18 مبلغ 621 جنيه مصري.

كما سجل سعر الذهب عيار 14 مبلغ 483 جنيه مصري.

وسجل سعر الذهب عيار 12 مبلغ 414 جنيه مصري.

أسعار أوقية الذهب بدون مصنعية 25.733 جنيه مصري.

أسعار جنيه الذهب بدون مصنعية 5.792 جنيه مصري.

أسعار كيلو الذهب بدون مصنعية 827.429 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم 8/3/2020 في الأسواق المصرية

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سنذكر لكم أسعار الذهب في محلات الصاغة شاملة المصنعية ولكنها تختلف من محل لآخر لذلك سنخبركم بمتوسط الأسعار وهي كما يلي :

أسعار الذهب عيار 24 وهو 848.12 جنيه مصري أي ما يعادل 54.27 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 22 وهو 777.45 جنيه مصري أي ما يعادل 49.75 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 21 وهو 742.12 جنيه مصري أي ما يعادل 47.49 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 18 وهو 636.10 جنيه مصري أي ما يعادل 40.71 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 14 وهو 494.74 جنيه مصري أي ما يعادل 31.66 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 12 وهو 424.06 جنيه مصري أي ما يعادل 24.14 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب اليوم 8/3/2020

وصل سعر أوقية الذهب في الأسواق المصرية 26.376 جنيه مصري أي ما يعادل 1.688 دولار أمريكي.

سعر جنيه الذهب اليوم 8/3/2020

وصل سعر جنيه الذهب اليوم إلى 5.937 جنيه مصري أي ما يعادل 379.92 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم 8/3/2020

وصل سعر كيلو الذهب اليوم إلى 848.115 جنيه مصري أي ما يعادل 54.273 دولار أمريكي

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