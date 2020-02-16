فورتيسيو fortissio : نصائح كيف تبدأ مع افضل شركات التداول المرخصة

فورتيسيو fortissio للتداول : لا يخفى على احد ان التداول عبر الانترنت يعد من افضل الطرق للدخل الاضافي وتغيير الحياة للافضل و كثير من النقاشات حول موضوع التداول سببها دخول العديد من الناس لمجال التداول بطريقة غير مناسبة وبالتالي يمرون بتجربة ليست بجيدة.

حتى تضمن تجربة مربحة وجيدة في عالم التداول عليك ايجاد وسيط تداول عربي مرخص لان التداول يتم على الانترنت, فتكثر في المجال شركات وهمية نصابة, هذا لا يعني عدم وجود شركات ممتازة وموثوقة, لكن يعني ان هناك حاجة لاختيار وسيط التداول بدقة وحذر.

شركة فورتيسيو تعتبر من افضل شركات التداول الموثوقة في السعودية وهي شركة عالمية ورائدة في مجال التداول منذ سنوات عديدة إستطاعت أن تقدم خدماتها في اسواق التداول لكثير من العملاء حول العالم لتصبح واحدة من أشهر وأفضل شركات التداول عبر الانترنت نظراً للمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها الشركة، ولجودة أدوات التداول التي تساعد المستثمرين على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وكذلك التسهيلات الشديدة التي تتقدمها للعملاء لتسهيل كل شىء عليهم لكي يصبوا تركيزهم في التجارة والربح. يتوقع الخبراء لهذه الشركة أن تمتد وتنمو أكثر في المستقبل القريب حيث سيكون هذا نتيجة طبيعة لجهد كبير يبذل بشكل دائم من قبل إدارة شركه فورتيسيو .

لماذا يخسر المبتدئ دوما ؟

السبب الرئيسى وراء خسارة أى مبتدى هى نقص الخبرة بهذا السوق , أضف إلى ذلك المخاطرة وعدم إتباع خطة رأس مال واضحة تساعدك فى الوصول للأرباح , لذلك ما أنصحك به هو عدم المخاطرة أبدا ولو بصفقة واحدة بحسابك فقد تكون هذه هى صفقة المارجن كول .

آلية إدارة رأس المال

تعتبر إدارة رأس المال مهمة جدا ولذلك يجب أن تهتم بعدة أمور كما يلي :

فى البداية يجب تثبيت حجم عقود التداول طيلة الشهر أى أن تثبت اللوت على سبيل المثال 1 لوت مينى لجميع الصفقات , لا أن تدخل صفقة ب 1 لوت مينى وأخرى 2 لوت مينى وثالثة نصف لوت مينى فقد تربح جميع صفقاتك صغيرة الحجم وتخسر صفقة واحدة كبيرة الحجم تعصف بحسابك بالكامل .

لابد من تحديد الهدف والإستوب قبل دخول الصفقة ولا تترك أبدا أى صفقة بدون هدف أو إستوب سعيا وراء الأمل .

لا تدخل صفقات جديدة بهدف تقليل الخسارة التى وقعت بها وهو ما يسمى بالتبريد أو التعزيز فقد تضاعف خسارتك فى لحظات .

عدم دخول صفقات كثيرة يوميا بل يجب الإكتفاء بصفقة أو إثنتين مهما كانت الظروف سواء حققت هدف أو ضربت إستوب .

أساليب و استراتيجيات تداول العملات الأجنبية

هناك العديد من استراتيجيات تداول العملات التي يمكنك استخدامها عندما يتعلق الأمر بتداول الفوركس، من المعروف أن البعض أكثر فعالية بالمقارنة مع الآخرين.

يجب عليك البحث بشكل جيد حول هذه الاستراتيجيات المختلفة لمعرفة أي منها سوف يناسبك، فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا التي يمكنك الاختيار من بينها:

إستراتيجية التداول اليومية

عادة ما يتم إنهاء الصفقات المحددة باستخدام هذه الإستراتيجية قبل انتهاء اليوم، هذا يمكن أن يمنعك من التلف من أي أحداث سلبية يمكن أن تحدث بين عشية و ضحاها.

استراتيجية تجارة الاتجاه

بصفتك متداول في الاتجاه فأنت ملزم باتباع الاتجاه من أجل تحديد الاتجاه الذي تسير فيه الأسعار.

استراتيجية التداول المتأرجحة

عادة ما تستخدم هذه الاستراتيجية للتداولات التي تستمر خلال فترة يوم واحد إلى أسبوع واحد.

هناك أيضًا العديد من أساليب التداول التي تعتمد على الإطار الزمني و فترة الانتظار لكل عملية تداول، و يشمل ذلك التداول خلال اليوم و التداول في المراكز و التداول البديل و تداول الاتجاه و التداول الفني و التداول الأساسي.

فهم أدوات السوق مع فورتيسيو Fortissio

لا ينبغي على أي مُتداول البدء في الاستثمار دون أن يكون على استعداد تام. ويعني ذلك استخدام الأدوات المالية وأدوات التحليل لفهم الوضع الحالي للأسواق بشكل أفضل، بالإضافة إلى فهم أداء الأصول. تأتي أدوات التسويق ضمن مجموعة كبيرة ومُتنوعة من الأدوات التي تشمل تحديثات الأسواق والمُفكرة الاقتصادية وتنبيهات الرسائل النصية القصيرة وغيرها الكثير. فبإمكان المتداولين الذين ليسوا على دراية كافية بطريقة استخدام أدوات السوق الاستمتاع بجلسة مجانية مع فريق دعم Fortissio لفهم أدوات السوق وطريقة أدائها بشكل أفضل.

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يتمتع المُتداولون الذين ينضمون إلى Fortissio بمجموعة كبيرة من الأصول بما في ذلك العملات والأسهم والسلع والمؤشرات - وجميعها مُتاح للتداول من خلال عقود الفروقات. فبدءًا من أسهم كُبرى الشركات الدولية إلى أهم العملات والمعادن الثمينة، تمنح Fortissio عُملاءها إمكانية التحكم الكامل في طريقة التداول والأصول المُتداولة وفقًا لخياراتهم المُحددة وأهدافهم المالية.

هل شركة فورتيسيو Fortissio تقوم بعملية احتيال او نصب ؟

هناك ظاهرة واضحة جدا تثبت صحتها كل يوم، وهي أننا نخشى من كل ماهو جديد ونميل تلقائيا إلى الحكم السلبي على كل شيء جديد دون معرفة الكثير عنه. ربما هذا هو السبب الرئيسي وراء تخوف العديد من الناس من دخول عالم التداول وبدء استثمار مع شركات جديدة. وهذا هو الخوف الذي يدفع الناس إلى إشاعة الشائعات التي يسمعونها، مثل ما حقيقة شركات التداول ، شركات التداول النصابة ، وماهي حقيقة نصب شركة fortissio ، شركات الفوركس النصابة ، شركة الغير مرخصه .

عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت دائما ما يكون لها ضحايا بأعداد كبيرة وصورة مستمرة للأسف. إن شركات الوساطة المشبوهة دائما ما تظهر بمظهر عادى جدا وبكل العوامل التي لا تجعل الشك يتسلل إلى داخلك وتقوم بإنشاء منصات تداول تبدو طبيعية جدا فقط لسرقة أموالك . كن على حذر و أهرب من النصب و لماذا تختار fortissio للتداول .

يعتبر موقع Fortissio فورتيسيو على مستوى المجال الإقتصادى و الإستثمارى حديث العهد ويسعى ان يكون موقع فورتيسيو هو الموقع الأكبرالذي يقدم خدمات إستثمارية وإقتصادية متميزة جدا فهو وسيط متميزوامن للإستثمار ليس فقط جيد ولكن أيضا ما يميز فورتيسيو الوسيط الناجح هو حصوله على تصاريح لممارسة النشاط الإستثمارى وفق اعلى المعايير من الهيئات الأوروبية .

لماذا فورتيسيو Fortissio ؟ وهل هي مرخصة وامنه وموثوقة ؟

Fortissio هي شركة مرخصة تجارية خاضعة للاتحاد الأوروبي تعمل بموجب لوائح لجنة سوق رأس المال اليونانية. وهذا يعني أن جميع المتداولين يتمتعون بالخدمات التي تأتي مع الوسطاء المعتمدين الذين يضمنون امتثال المتداولين لجميع القوانين والمتطلبات المالية. ولا يجب الاعتماد على الوسطاء غير المعتمدين.

فورتيسيو Fortissio شركة موثوقة ومرخصة عالمية ورائدة في مجال التداول منذ سنوات عديدة إستطاعت أن تقدم خدماتها في أسواق التداول لكثير من العملاء حول العالم لتصبح واحدة من أشهر وأفضل شركات التداول عبر الانترنت نظراً للمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها الشركة، ولجودة أدوات التداول التي تساعد المستثمرين على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم .

يكمن العمود الفقري لخدمات Fortissio في موظفي الدعم المتفرغين لدعم المتداولين لدينا على مدار الساعة. فمتداولو شركة فايننسيكا متأكدون دومًا من موجود أشخاص للرد على استفساراتهم ولإرسال آخر مستجدات السوق ولحل جميع المشكلات التي قد تواجههم بدءاً من الفرق الفنية ووصولاً إلى خدمة العملاء.

لماذا تختار fortissio للتداول ؟

تنزيل المنصة غير مطلوب (لن تحتاج إلا للإنترنت)

يُمكن تخصيصها بالكامل

المنصة مُتاحة عبر pc و الهواتف الجوالة

تحليلات وتنبيهات

مُتوافقة مع الأجهزة العاملة بنظام الأندرويد وأجهزة آي فون وآي باد

سُرعة وسهولة الوصول إلى العديد من أدوات التداول

إمكانية الوصول إلى المفكرة الاقتصادية

أنباء لحظية حول الأسواق

تنفيذ سريع للصفقات

عرض التحليل الأساسي والتحليل الفني للأسواق

شركة fortissio موثقة ومضمونه ولها وضع قانوني سليم

عندما تتقابل التقنية العظيمة مع الخدمة العظيمة ، هل ترغب في عمل إستثمار في مجال التداول ؟ بالتأكيد Fortissio فورتيسيو هي الخيار الأفضل بدون أدنى شك فهي شركة موثوقة وشركة مرخصة !

ويجب عليك الحذر من الشركة الغير مرخصة و نصب شركات التداول والتعامل مع شركات التداول الموثوقة في السعودية مثل شركه فورتيسيو .

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