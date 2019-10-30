شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE)يسجل اعلي مستوى في عامين -تحليل صباحي- 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة إلى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه أن السهم يواجه مستوى المقاومة 490 فلس، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 499 فلس، وهو اعلي مستوى يحققه السهم في عامين،مما يدفعنا بالقول بان السهم يتجه حاليا لمستوى المقاومة التالي عند 525 فلس، شرط ثبات السهم اعلي مستوى 480 فلس.

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 491.0 وبين مستوى المقاومة هو 507.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد