شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ "الدار العقارية" تبيع صكوكاً بـ500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الدار للاستثمار المملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية، اليوم عن نجاحها في بيع صكوك مقومة بالدولار بقيمة اسمية بلغت 500 مليون دولار، بمعدل ربح ثابت لأجل 10 سنوات.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تم تسعير الصكوك بمعدل ربح عند 3.875%، وهو الأدنى في تاريخ إصدارات شركة الدار، وذلك مع الطلب القوي من المستثمرين.

وتشكل هذه الصكوك أول إصدار عام لأجل 10 سنوات لجهة مصدرة مقرها أبوظبي.

وفاقت طلبات الاكتتاب المعروض بأكثر من 6 مرات، وتم تخصيص 71%، من إجمالي الصكوك للمستثمرين العالميين.

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وتمتلك الدار للاستثمار وتدير محفظة متنوعة من الأصول عالية الجودة ومدرة للإيرادات المتكررة، يبلغ حجمها 20 مليار درهم وتتنوع بين السكنية والتجارية ومساحات التجزئة والفنادق.

وكانت الشركة قد عينت كلا من بنك "دبي الإسلامي" وبنك "أبوظبي الأول" وبنك "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين للاكتتاب، بالإضافة إلى اختيار بنك "أبوظبي التجاري" ومصرف "أبوظبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"مصرف الشارقة الإسلامي" كمديرين مشتركين للاكتتاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.