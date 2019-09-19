«الدار العقارية» تطرح عروضا ً استثنائية في 10 مشاريع بارزة بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة الدار العقارية «الدار» أمس عن مجموعة من العروض الترويجية توفّرها لعملائها لأول مرة في 10 من أبرز مشاريعها التطويرية في أبوظبي. وتشمل العروض خصماً 10% على أسعار الوحدات، وخصماً إضافياً 2% على رسوم التسجيل، بالإضافة إلى مزايا غير مسبوقة لمدة 10 سنوات، تتضمّن الإعفاء التام من رسوم الخدمات والاستفادة من الصيانة المجانية للوحدات، وعضوية مجانية للمشترين في الوجهات الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس.

وتسري هذه العروض خلال الفترة 20-30 سبتمبر الجاري، وتشمل 10 من أبرز المشاريع التطويرية السكنية التابعة للدار هي «ناريل» و«جواهر» و«ياس ايكرز» و«الغدير» و«أنسام» و«ميرا» و«ذا بردجز» و«رفلكشن» و«ليا» و«ممشى السعديات».

وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية: هنالك اهتمامٌ متزايد من العملاء بالعروض الترويجية التي تمّ تصميمها خصيصاً لتتناسب مع تطلّعاتهم الفريدة، وهو ما أثبتته المبيعات القوية التي سجّلتها المشاريع التي أطلقناها مؤخراً.