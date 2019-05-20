شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب الأفراد في شركة مهارة للموارد البشرية بنسبة 230% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) عن انتهاء اكتتاب الأفراد في أسهم شركة مهارة للموارد البشرية يوم الثلاثاء 14 مايو الجاري بنسبة تغطية لاكتتاب الأفراد بلغت 230%.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه بلغ عدد المكتتبين 31 ألف مكتتب قاموا بضخ 178.79 مليون ريال للاكتتاب في 2.59 مليون سهم بسعر 69 ريالا للسهم الواحد.

وذكرت سامبا كبيتال وهي المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير عملية بناء سجل الأوامر، والمتعهد بالتغطية في الطرح، أنه ونظراً لمستوى مشاركة الأفراد في الاكتتاب وبناءً على ما هو مذكور في نشرة الإصدار، فقد تم تخصيص 1.125 مليون سهم تمثل 10% من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص 10.125 مليون سهم للمؤسسات المكتتبة، والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

Advertisements

ونوهت سامبا كابيتال بأن الجهات المستلمة سوف تلتزم بإنهاء إجراءات رد الفائض في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 16/09/1440هـ الموافق 21/05/2019م.

كما أن إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية سيكون بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في موقع السوق المالية السعودية "تداول".

وكانت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات قد بلغت 904% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 69 ريالا للسهم الواحد.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في مارس الماضي على طلب شركة مهارة للموارد البشرية لطرح 11.25 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.