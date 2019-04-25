الأوقاف تطرح شقق إسكان اجتماعي.. المقدم 10 آلاف جنيه والتقسيط على 20 سنة

عبد الرحمن محمد

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، فتح باب الحجز لوحدات إسكان اجتماعي، بمدينتي العاشر من رمضان والسادات، حتى الخامس من شهر مايو المقبل.

وقال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أمين عام اتحاد الأوقاف العربية، إن الطرح جاء تلبية لحق المواطنين في سكن لائق وبأسعار مميزة تتناسب مع المواطنين.

وأضاف "محروس"، في بيان له الخميس، أن هناك تسهيلات تقدم في السداد بنظام مبادرة البنك المركزي تصل إلى ٢٠ سنة، وتتراوح مساحات الوحدات من ٥٩ م وحتى ٨١ م بالعاشر من رمضان، و٥٢م حتى ٧٩م بمدينة السادات.

وأوضح محروس، أن الأسعار...