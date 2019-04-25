شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دي إكس إنترتينمنتس" تُقر استمرارية الشركة وتوقف مشروع "سكس فلاجز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على استمرارية الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، بأن الجمعية قررت عدم الاستمرار في عملية تطوير وإنتشاه منتزه سكس فلاجز لكونها في غير مصلحة الشركة أو مساهميها.

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وصدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن الحسابات المالية والبيانات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 1.116 مليار درهم في العام 2017.

وتراجعت الإيرادات خلال العام 2018 إلى 541 مليون درهم مقابل 552 مليون درهم في العام 2017.