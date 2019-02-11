شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تدعم المشاريع الناشئة في قمة «التقنية الإفريقية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق «برنامج تدريب المشاريع الناشئة الخاص بالمنتدى العالمي الإفريقي للأعمال»، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يتضمن سلسلة من المراحل لتعزيز الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والقارة الإفريقية في مجال المشاريع الناشئة.

وستنطلق المرحلة الأولى من البرنامج خلال بعثة تجارية تقودها غرفة دبي للمشاركة في قمة التقنية الإفريقية التي ستعقد في العاصمة الرواندية كيغالي خلال الفترة 13-15 فبراير الجاري، حيث يشمل البرنامج تنظيم مسابقة «غرفة دبي للمشاريع الناشئة الإماراتية الإفريقية» في كيغالي بمشاركة من 10 شركات ناشئة إماراتية و10 شركات ناشئة إفريقية.

وتشكل المسابقة بيئة مبتكرة للتعاون بين الشركات الناشئة الإماراتية والإفريقية لتطوير الأفكار الإبداعية المبتكرة حول الأسس المتينة للبرنامج التدريبي والتوجيهي الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر قبيل انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي ستنظمه غرفة دبي أواخر العام الجاري، حيث سيقوم بعد ذلك موجهون وخبراء مختصون بتدريب الشركات الناشئة المتأهلة للمشاركة في البرنامج بناء على برنامج تدريبي متخصص يتم اختياره وفق الأفكار التي يطرحها المشاركون في المسابقة.

5 فرق عمل

وستقوم خلال المسابقة 20 شركة إماراتية وإفريقية ناشئة باستعراض أفكارها المبتكرة ضمن 5 فرق عمل مؤلفة من 4 شركات، حول كيفية إدارة البرنامج التدريبي التوجيهي، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منه عبر تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لنمو وتطور كل شركة ناشئة في أسواقها والأسواق الأخرى.

وستضع المسابقة تصورات للبرنامج التدريبي وملاءمته لمتطلبات الشركات الناشئة ليكون أول برنامج من نوعه تقوم فيه الشركات الناشئة بتحديد آليته وطريقة التدريب والتوجيه والإرشاد، ليقوم المدربون والموجهون بعد اختيار الشركات المتأهلة، بإدارة البرنامج التدريبي طوال فترة ثلاثة أشهر قبيل انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى العالمي الإفريقي للأعمال.

وسيتم اختيار 10 شركات ناشئة من الإمارات وإفريقيا للمشاركة في هذا البرنامج الذي سيوفر فوائد عديدة تتخطى التوجيه والإرشاد لتشمل الحصول على مزايا وخدمات مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة» التابعة لغرفة دبي، بالإضافة إلى فرصة للتحدث خلال المنتدى واستعراض أفكارهم ومنتجاتهم، الأمر الذي يتيح لهم فرصة لإجراء حوارات ونقاشات واجتماعات مع مستثمرين ومتعاملين.

وعقدت غرفة دبي، أمس اجتماعاً في مقرها مع المشاريع الناشئة الإماراتية ال10 التي تم اختيارها للمشاركة في المسابقة بعناية وفق معايير محددة من أعضاء دبي للمشاريع الناشئة، وذلك لإطلاعهم على متطلبات المسابقة والبرنامج التدريبي، بما يساعدهم على وضع خططهم وأفكارهم المبتكرة موضع التنفيذ والتطبيق، ويساعدهم على الانطلاق إلى العالمية.رافعة للعلاقات

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن البرنامج يتيح فرصاً للمشاريع الناشئة الإماراتية والإفريقية للتوسع عالمياً في الأسواق المشتركة، ويعزز فرص التعاون والتكامل مع مجتمع الأعمال الإفريقي لأنه يعتبر جسراً للشراكات المستقبلية وخصوصاً أن المشاريع الناشئة هي مستقبل الأعمال وركيزته للفترة القادمة.

وأشار بوعميم إلى أن البرنامج يعتبر رافعة للعلاقات الاقتصادية الإماراتية الإفريقية المتميزة باعتباره منصة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي المشترك، والمساعدة في دعم مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، مضيفاً أن البرنامج سيحقق أهدافه في تأسيس بيئة مثالية مبتكرة تساعد المشاريع الناشئة من الإمارات وإفريقيا على النجاح والتوسع في أسواق أخرى.

وبدوره قال أندرو فاسنيدج، مؤسس قمة التقنية الإفريقية : «يسرنا التعاون مع غرفة دبي والمساهمة في جمع الشركات الإماراتية والإفريقية تحت هذه المظلة المبتكرة للتعاون الدولي. ونتطلع إلى تنمية هذه المظلة بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة».