ماجد الفطيم: مشروع “خمس شامات”

تنوي الشركة زراعة وتنسيق وتشجير واجهة المشروع

الخليج 365 - خاص:

أعلنت "شركة ماجد الفطيم" أنها استحصلت مؤخراً على الموافقات الخاصة بالبدء بتنفيذ بعض مرافق البنى التحتية الضرورية لتطوير مشروع "خمس شامات" في منطقة الصبورة غربي مدينة دمشق.

وبناء عليه تتمكن الشركة لاحقاً – على نفقتها الخاصة وتبعاً لإستحصالها على الموافقات اللازمة – من استكمال أعمال البنى التحتية المتعلقة بزراعة وتنسيق وتشجير واجهة المشروع على طرفي أوتوستراد دمشق – بيروت الدولي، إضافةً إلى أعمال الربط الطرقي للمشروع مع الأوتوستراد والعقدة الطرقية للمحلق الشمالي.

وأعلنت "ماجد الفطيم" بأنه مع انطلاق أعمال البنى التحتية، تأمل الشركة في أن تساهم الأجواء الإيجابية السائدة في تذليل الصعوبات التي لا تزال تشكل عائقاً أمام استيراد المواد الضرورية لتطوير مشروعها بمواصفاته العالمية، وتحول دون إجراء التحويلات المالية اللازمة لإنشاء وإدارة مشاريع بحجم مشروع "خمس شامات".