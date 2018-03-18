كارمن سليمان تعيش أجمل لحظات الأمومة بـ”حاسة بسعادة” – بالفيديو

متابعة الخليج 365: مع حلول عيد الأمّ الذي تعيش معانيه كأمّ للمرّة الأولى بعد أن رزقت بمولودها الأوّل، طرحت النجمة المصرية الشابة عملها المصوّر الجديد لأغنية “حاسة بسعادة” عبر قناتها الخاصة على “يوتيوب” وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

الأغنية تحمل عنوان “حاسة بسعادة” وهي من كلمات تامر حسين، ألحان واشراف موسيقي الفنان المصري مصطفى جاد وتوزيع هاني ربيع.

وتظهر كارمن سليمان في العمل المصوّر بمشاهد ومقتطفات حقيقية تجمع بينها وبين زوجها مصطفى جاد خلال فترة الحمل وما بعدها بفكرة مميّزة حملت توقيع المخرج إيهاب بهجة.

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الجدير ذكره أن كارمن سليمان استأنفت نشاطها الفني موّخراً وذلك بعد أن وضعت طفلها الأوّل من مصطفى جاد.

لمشاهدة فيديو كليب كارمن سليمان “حاسة بسعادة”: