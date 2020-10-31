عبدالرحمن اليماني لـ"الخليج 365": انتظروني في "وادي الجن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان السعودي عبدالرحمن اليماني سعادته بالمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتم فعالياته الجمعة.

وقال عبدالرحمن اليماني لـ"الخليج 365": "شعرت بسعادة كبيرة عندما تلقيت دعوة من قبل إدارة مهرجان الجونة، خاصة أنني أتابع هذا المهرجان، ولكن لم أشارك في دوراته الـ3 السابقة".



وعن رأيه في المهرجان قال: "بصراحة شديدة، يجب توجيه الشكر لإدارة مهرجان الجونة السينمائي، بسبب الدقة في التنظيم، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وجميع التدابير الأمنية لحماية ضيوف المهرجان من خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أنني معجب جدا بمستوى الأفلام التي يحمل أغلبها قضايا إنسانية".

وبسؤاله عن إمكانية إقامة مهرجان للسينما في المملكة العربية السعودية قال: "العالم يمر بظرف استثنائي بسبب فيروس كورونا، وأتصور أن مصر انتصرت على هذا الفيروس، وأكبر دليل على ذلك إقامة مهرجان الجونة، وأتمنى أن يتحسن الوضع في وطني السعودية وتتم إقامة مهرجان لسينما البحر الأحمر".

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وحول مشروعاته الفنية المقبلة قال عبدالرحمن اليماني: "أشارك في بطولة مسلسل بعنوان (وادي الجن) ويضم نخبة من ألمع نجوم التمثيل في عالمنا العربي على رأسهم الفنانة المصرية بشرى، وسيعرض المسلسل عبر منصة إلكترونية قريبا".

يذكر أن مسلسل "وادى الجن" من إخراج حسام الجوهري، وينتمي لنوعية أعمال الخيال والمغامرة ويعتمد على بطولة مجموعة من الشباب للعرض على إحدى المنصات الرقمية وتم تصوير العمل فى عدد كبير من مواقع التصوير المتنوعة بين الأماكن الأثرية والمحميات الطبيعية والمناطق الشعبية.

المسلسل من تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان.