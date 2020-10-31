داليا البحيري تكشف لـ"الخليج 365" سر غيابها عن السينما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت الفنانة المصرية داليا البحيري في ختام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة بسيطة وناعمة، معربة عن فخرها بالمهرجان

وعن مشاركتها في المهرجان قالت لـ"الخليج 365": "ليس من الضروري أن يكون لي فيلم يتنافس على جوائز المهرجان حتى أشارك بالحضور، فأنا أعتبر حرص الفنانين على الحضور دعماً كبيراً، ومهرجان الجونة يزداد نضجاً عاماً بعد الآخر".



وأضافت: "تنظيم المهرجان رائع، ومستوى الأفلام جيد جداً، وقد شاهدت فيلم "شارلي شابلن" وسعدت جداً بهذا العمل".

وفيما يخص أسباب غيابها عن السينما فأوضحت: "لا أتعمد الغياب ولكن أبحث عن الدور الذي يضيف لرصيدي الفني، بالإضافة إلى أن عملية الإنتاج السينمائي تراجعت كثيراً في مصر، فعندما بدأت مسيرتي الفنية كان حجم الإنتاج يصل إلى 60 فيلماً في العام، لكن الآن يتم إنتاج 6 أفلام فقط".

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وأكدت أنها فخورة بالعمل مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض في رمضان الماضي، قائلة: "الوقوف أمام الزعيم شرف كبير، فقد سبق وشاركته بطولة فيلم "السفارة في العمارة"، فهو مدرسة للكوميديا والفن الراقي".

وأضافت: "كنت متحمسة للعمل في مسلسل (فلانتينو) لأن الدور مختلف ولم أقدمه على الشاشة قبل ذلك، وحمداً لله حقق نجاحاً كبيراً وكانت ردود الفعل رائعة.

وبسؤالها عن مشروعاتها الفنية القادمة قالت: "حتى هذه اللحظة لا يوجد جديد، ولكن أنتظر عملا مثيرا ومختلفا".