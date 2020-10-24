رانيا يوسف تسخر من منتقدي إطلالتها "المثيرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت النجمة المصرية رانيا يوسف موقع "تويتر"، بعد ظهورها بفستان مثير في افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وجاءت تعليقات المتابعين ساخرة تارة، ومعجبة تارة أخرى، وتفاعلت النجمة المصرية مع ردود الفعل، وقامت بنشر صورة لها من المهرجان على السجادة الحمراء بطريقة "الكوميكس" عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، وظهرت خلفها في الصورة سيدة تجلس على كرسي، وتتأمل تفاصيل فستانها، في إشارة لتركيز الكثيرين على أزيائها.

ووضعت رانيا يوسف "إيموشن" ضحك على الصورة، للتعبير عن سخريتها من تعليقات منتقديها المستمرة لملابسها الجريئة.





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وكانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، انطلقت الجمعة، ومن المقرر أن تستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي، وقدم النجم اللبناني رامي عياش أغنية حفل الافتتاح بعنوان "دقي يا مزيكا".





كما عرض المهرجان في ليلته الأولى الفيلم التونسي "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.