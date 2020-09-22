صور| جينيفر لوبيز تستمتع مع خطيبها بأخر لحظات الصيف على الشاطئ

رنا صلاح الدين - يبدو أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز قررت الاستمتاع بكل لحظة فى فصل الصيف في الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية.

وتحاول دائما جينيفر لوبيز الاستفادة بأشعة الشمس والجو الدافئ بالإضافة إلى ممارسة رياضتها المفضلة وهى السباحة.

والتقطت عدسات الكاميرات عدد من الصور لجينيفر لوبيز، رفقة خطيبها أسطورة البيسبول السابق أليكس رودريجيز، على أحد شواطئ مدينة لوس أنجلوس.

جينيفر لوبيز

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وكانت ترتدى جينيفر لوبيز "مايوة" ذى تصميم مثير باللون الوردى، حيث بدت النجمة صاحبة الـ 51 عاما بشكل مثير.

جينيفر لوبيز

وفاجأت جينيفر لوبيز، متابعيها على "إنستجرام" بنشرها صورا جديدة لها، أثناء خروجها من على الشاطئ للجلوس بجانب خطيبها.