شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنشر صور جديدة لأشخاص وتعلق: افضحى متحرش ومتخافيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الفنانة رانيا يوسف حملتها ضد المتحرشين التي أطلقتها منذ عدة أسابيع لفضح الأشخاص الذين يوجهون لها رسائل إلكترونية عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، يكون مضمونها عبارات تحرش وإهانة بحقها.

وشنت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الأحد، هجوما حادا على المتحرشين، حيث نشرت صورا وأسماء لأشخاص وصفتهم بالمتحرشين عبر حسابها الرسمي على تويتر، معلقة: "السكوت عن التحرش جريمة.. ماتخافيش وافضحي متحرش".

وقالت الفنانة رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنها قررت أن تفضح المتحرشين الذي يدخلون على صفحتها على إنستجرام ورسائل تحمل الكثير من الإهانة والتحرش، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة ذهول من الأخلاق التى وجدتها منذ أن قامت بفتح صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدة أنها وجدت أن نسب التحرش ارتفعت بالسيدات والرجال أيضا وحتى الأطفال، لذلك لا يمكن القول إن زيّ السيدات هو السبب فى التحرش.

Advertisements

وأضافت رانيا يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر: "أنا ناوية أنزل كل يوم 5 متحرشين على السوشيال ميديا، بصورهم وأسمائهم عشان الناس تعرفهم وتتجنبهم، ومش بس رجالة لا في ناس بتبعت تقولي إنهم اتعرضوا للتحرش وحتى في رجالة بتدخل تقولي إنهم اتعرضوا للتحرش، وأنا بجمع داتا كويسة جدا عشان لما أروح النيابة، وبطالب البنات متسمحش أن مخلوق يتحرش بيها".

وقالت: "الناس اللي بتقول لبس الستات طب الناس اللي بتتحرش بالرجالة والأطفال، وعلى فكرة في رسايل تهديد جاتلي عشان نشرت صور المتحرشين، هو ليه الست مش من حقها تعمل أكونت على السوشيال ميديا وتعمل اللي بيعمله الرجالة".

وأضافت: "لو نفتكر فتاة العتبة بنت واقفة مع أمها على المحطة، مسمعناش إن الراجل أتعاقب، وتفاقم الأمر بعد 25 سنة وبدأ يحصل تحرش بالأطفال والرجالة والمجبات والمنقبات".