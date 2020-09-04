تراند اليوم : اتفرج – رانيا يوسف هتفرجك الرقص البلدي على اصوله

نشرت الفنانة رانيا يوسف مشهدًا لها من مسلسل مملكة إبليس من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتبت رانيا معلقة على المشهد :”اللى شاف ولا فن شاف حنية اتجن …الموسم الثاني -مسلسل مملكة إبليس من الأحد الى الخميس ”

مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.

المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.

وكانت رانيا يوسف قد بدأت في تصوير مشاهدها في مسلسل “شارع 9” باحدى العمارات بمنطقة المعادي ، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الاولى مع شركة الريماس ، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين .