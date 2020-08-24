تراند اليوم : إيه اللبس ده .. وصلة رقص مثيرة لرانيا يوسف تستفز الجمهور – فيديو

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام فيديو جديدا لها.

وظهرت رانيا يوسف فى الفيديو بإطلالة جريئة وهي ترقص على أغنية “بالبنط العريض” للنجم حسين الجسمى.

فيما لاقت النجمة هجومًا واسعًا على هذا الفيديو بسبب إطلالتها حينما نشرته على “تويتر” وأعادت نشره على إنستجرام ، مما جعل الجمهور يشن هجوما عليها.

وجائت تعليقاتهم كالتالى :

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-انتى مستفزة .

-ما تلبسى مقفول شوية

-ايه اللبس ده

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف نشرت صورة جديدة لأعمالها عبر خاصية استوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت رانيا يوسف على صورة مسلسل مملكة إبليس والحرامي قائلة: “سعيده بان مسلسل مملكه ابليس و مسلسل الحرامي هم الاكثر مشاهده علي شاهد vip في عرضهم الاول”.