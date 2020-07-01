بالصورة- ياسمين صبري تظهر ببطن منتفخ

مرة جديدة، لفتت الممثلة ياسمين صبري انظار رواد مواقع التواصل بعدما نشرت صورة لها من داخل النادي الرياضي، حيث ظهرت منتفخة البطن قليلاً، ما دفع بالعديد من المتابعين للتعليق على الصورة والتساؤل “هل ياسمين صبري حامل؟”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطال هذه الأخبار ياسمين، ففي الأيام السابقة تم التداول بصورة للممثلة ياسمين صبري كُتب عليها “أنا حامل مفيش مبروك”، ما دفع بالعديد من الجمهور للإشارة ان هذه الصورة نشرت عبر صفحتها الخاصة، فيما البعض الآخر أكد ان هذه الصورة ليست حقيقة نُشرت عبر حساب غير رسمي لياسمين.

وفي زيارة سريعة على حساب ياسمين عبر موقع انستغرام، لفتنا أنها لم تنشر هذه الصورة ولم تعلق على الموضوع حينها.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد عقد قرانه على الممثلة ياسمين صبري، في منتصف ابريل الفائت ضمن أجواء اقتصرت على عائلتي العروسين وذلك مراعاةً للظروف الراهنة وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى عدم التجمعات للحدّ من انتشار فيروس كورونا.