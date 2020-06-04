ناشطة بحرينية ترد على نوره المطيري: أنت لا تعدين خليجية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الجدل الكبير الذي أثارته إحدى الناشطات الكويتيات تجاه مصر، نشرت ناشطة أخرى تدعى نورة المطيري مقطع فيديو عُدّ إساءة لدولة البحرين.

وجاء في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، حديث للمطيري قالت فيه "إن خير الكويت عليكم وإن دولتكم هي عبارة عن مترين بمتر وأنتم تعيشون من خير الكويت وانها ريتويت للسعودية".

فقد اشتعل "تويتر" في الخليج بموجة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو مقتطف من بث مباشر للناشطة الكويتية نورة المطيري تسخر فيه من البحرين؛ ما عرّضها لهجومٍ كبير.

وردت ناشطة بحرينية مشهورة باسم لولي في "سناب شات" على المطيري، ونشرت مقطع فيديو قالت فيه: "البحرين ريتويت للسعودية شرف لنا، شي نعتز فيه شنو المشكلة كيفنا".

وأضافت: "إحنا الخليجيين كلنا أهل دار وانت لا تعدين خليجية، اللحمة الخليجية هي شذي"، وشبهت السعودية بالأم حيث قالت: "الحين إذا أمي قالت سووا شي لمصلحتنا بنسويه البحرين بنت المملكة العربية السعودية".

وتداول السعوديون على وجه التحديد مقطع الفيديو بشكل كبير معبرين عن مدى حبهم لدولة البحرين وجاء في التعليقات: "البحرين الدولة الخليجية الوحيدة الصادقة بحب السعودية ماعندها خيانات وتلون على وجهه وأحد اما الباقين الله يستر علينا وعليهم".

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وقال ناشط آخر: "يسلم فمك، علما ان دولة البحرين دولة مستقلة وجارة غالية علينا السعودين ولانقبل لأي احد حتى لوخليجي يغلط عليكم وذيك ماتمثل الكويت هذه تمثل نفسها المريضة جاهلة اخلاقيا".

وعلقت إحدى الناشطات: "يازينكم زيناه يا أهل البحرين مو من فراغ السعوديين يحبونكم شف اللهجة والذرابة وفن الرد".

وتتبادل الناشطات الكويتيات الأدوار خلال مرحلة الحظر في الهجوم على مواطني الدول العربية سواء العاملون في الكويت أو غيرهم، في ظاهرة تسبب في خلق الكثير من المشاكل للحكومة الكويتية.

وتأتي الهجمة ضد المطيري بعد أيام من إثارة مواطنتها ريم الشمري للسجال أيضا عقب مهاجمتها للوافدين المصريين في بلادها ووصفهم بـ"الخدم ومطالبتهم بمغادرة الكويت"؛ ما استدعى تدخل نشطاء من الكويت ومصر للرد على حديث الشمري.

فيما يؤكد الناشطون ضرورة إيقاف الناشطات الكويتيات الباحثات عن الشهرة السريعة من خلال شتم دول عربية صديقة؛ لأنه يتسبب بخلق مشاكل لا ضرورة لها بين الأشقاء العرب.