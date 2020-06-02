رانيا يوسف تعلن استخدام منصاتها الإعلامية للتوعية ضد العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، استخدام كل منصاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم حملة لا للعنصرية، والتي انطلقت وشارك فيها عدد من النجوم في مصر والعالم.

وكتبت "رانيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "ما حدث في أمريكا مع جورج فلويد مثال بسيط لما يحدث في كل دول العالم من عنصرية ضد اللون والدين والاسم وغيرها من العنصرية التي نقابلها يوميا من أشخاص لا يصنفون إلا مرضى يعيشون بيننا ونقابلهم كل يوم".

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وتابعت: "لابد من الوقوف معا ضد كل شخص عنصري في كل شيء، كل شخص يسمح لنفسه أن يتفوه بعنصريته ضد الآخرين".

واختتمت حديثها: "أنا قررت استخدم منصاتي الاجتماعية للتوعية ضد العنصرية بكل أنواعها، وبدعي كل زملائي إنهم يقدموا توعية ضد العنصرية بكل أنواعها الموجودة في كل دول العالم، مهما كانت قوتك لا تستخدمها في إيذاء الآخرين".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية أحداثا دامية، أدت لخروج الناس للشوارع، بعد مقتل أحد المواطنين من ذوي البشرة السمراء، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية.