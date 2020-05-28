شاهد.. الإعلامية أصالة كامل تنشر صورة بملابسها الداخلية بالخطأ

الخميس 28 مايو 2020

صورة أرشيفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للإعلامية المصرية أصالة كامل، نشرتها على حسابها بموقع "إنستغرام" عن طريق الخطأ، فيما لم تدرك ما فعلته إلا بعد مرور بضعة دقائق ما مكّن بعض متابعيها من الاحتفاظ بها ونشرها.

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وسريعًا، قامت أصالة بحذف الصورة التي ظهرت خلالها مرتدية "المايوه" في المنزل، وحاولت تدارك الموقف مبادرة بالاعتذار وتوضيح نشرها عن طريق الخطأ، بجانب عدم إدراكها لنشرها إلا بعد مرور 10 دقائق.

وهدّدت أصالة بمقاضاة من يتداول صورتها، ونشرت على خاصية "ستوري" بحسابها بموقع "إنستغرام"، قائلة: "متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. ما رح انجلط حسبي الله نزلت ۱۰ دقايق وانتبهت".

وتابعت "ناس ما عندها إحساس ولا ذوق نشروها.. ما اللي قاعد ينشر هيتحاسب قانونيا.. بليز منشنوني عالحسابات.. بعتذر اول مرة يحصل كدا وحسبي الله"، وبعدما انتشر هذا التعليق سارعت أصالة بحذفه أيضا.

وانتشرت صورة الإعلامية أصالة كامل كالنار في الهشيم، وسط تعليقات منتقدة وأخرى ساخرة، ولم يهتموا بتهديد أصالة بمقاضاة من يتداولها.