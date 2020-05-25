يزيد الراجحي يحوّل منزله إلى مدينة ملاهي لقضاء فترة الحجر (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهرُ جزءاً من منزل رجل الأعمال السعودي وسائق الراليات يزيد الراجحي، تحت العديد من العناوين كان أبرزها "يزيد الراجحي يحول بيته في فعاليات الحجر الى ملاهي".

وفي الفيديو المتداول والمأخوذ من حساب يزيد عبر تطبيق "سناب شات" يظهر المنزل كمدينة ملاهي كبيرة، فيها العديد من الأجهزة التي لا تتواجد إلا في مدن الألعاب الكبيرة ويظهر يزيد وهو يباري شقيقه وشقيقاته، ويفوز عليهم في بعضها، بينما كان أصرّ على تسميتها فعاليات الحجر، حيث يقضي وقته في منزله نتيجة تفشي فيروس كورونا في المملكة السعودية.

وفور تداول الفيديو انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقاتهم، حيث علق بعضهم بأنه منزله كبيرٌ جداً وأنه يحق له العيش كما يحلو له متمنين أن يوسّع الله له في رزقه، بينما رأى آخرون أنه استعراضٌ لا داعي له، خصوصاً وأنَّ غيره يعيش ظروفاً صعبةً جداً في الحجر، ولا يملكون ما يملكه.

فيما كان للبعض نظرةً ساخرة، إذ بدأوا بالتعليق على الموضوع بالقول: "اذا خلص الحجر بنروح نتمشى عندهم"، والقول: "ماشاء الله جابوا موسم الرياض في بيتهم".

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وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها يزيد الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سبق له أنَّ أثار الجدل بعدما قام بنشر شهادته عبر تطبيق سناب شات، يكشف فيها عن ضعفه في المرحلة الدراسية، حيث رأى فيها الجمهور أنه يروج للعلم بطريقة سلبية في ظل اهتمام العالم حاليا بالعلم والأبحاث.

يُذكر أنَّ رجل الأعمال السعودي، كان قد فاجأ جمهوره منذ حوالي 4 أيام، بصورة من وصية له كان قد كتبها عام 2000 أي قبل 20 عاما، نشرها عبر حسابه على "سناب شات".

وتضمنت الوصية: "الحمد لله الذي حكم على خلقه بالفناء والصلاة والسلام على النبي المصطفى .. أما بعد فهذا ما أوصى به الفقير إلى عفو ربه يزيد بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي".

وأعلن من خلالها عن طلباته وتبرعاته التي ينوي التبرع بها في حال وفاته، ولمن تذهب أملاكه من بعده، إذ طالب بتوجيه ثلث ثروته لها حال وفاته يصرف على الأيتام والأرامل والفقراء، ويقدم أهل الديانة والصلاح على غيرهم وبناء المساجد ويكون الناظر على وقفي والدي محمد بن عبد العزيز الراجحي.. والله ولي التوفيق".