بعد رحيل زوجها.. تعرف على بنات صفاء أبو السعود الثلاثة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:06 مساءً - عاشت الإعلامية والفنانة “صفاء أبو السعود” وبناتها، حزناً كبيراً بعد تلقيهن خبر وفاة زوجها ووالد بناتها.رجل الأعمال والإقتصادى الكبير”صالح الكامل”، حيث لم يمنحهن القدر فرصة لتوديع الملياردير السعودي، وصاحب مؤسسة ART وراديو وتليفزيون العرب، حيث وافته المنية بالمملكة العربية السعودية مساء أمس الإثنين، أثناء تواجدهن في مصر.

وللفنانة صفاء أبو السعود ثلاثة فتيات من الشيخ صالح، وهن هديل وأًصيل ونضير، حيث أن هديل تعد الأبنة الكبري للفنانة وتبلغ من العمر 40 عاما، حصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 2000، وهي نائب رئيس مجلس إدارة عدد من الشركات ، حيث ترأست مؤسسة ART وراديو وتليفزيون العرب، قبل 10 سنوات، بعدها تولى أخيها غير الشقيق “عبدالله” رئاسة المؤسسة.

وظهرت هديل لأول مرة في حفل زفافها الأسطوري الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن و المجتمع، في فندق بأسوان.

هديل الإبنة الكبري للفنانة “صفاء ابو السعود” في حفل زفافها

هديل صالح كامل بصحبة نجوم الفن في حفل زفافها بأسوان

أما أصيل فهي الإبنه الوسطي للفنانة صفاء أبو السعود التى احتفلت بزواجها هي وعريسها أيمن في شهر نوفمبر عام 2014 ، بحديقة فندق مينا هاوس الهرم، وسط تواجد عدد كبير من النجوم والمشاهير.

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أصيل الإبنة الوسطى للفنانة “صفاء ابو السعود” في حفل زفافها

أصيل صالح كامل مع زوجها أيمن والفنانة “مي نور الشريف”

أصيل صالح كامل في حفل زفافها

وفي مارس 2017 احتفلت أبو السعود وزوجها صالح بزفاف ابنتهما الصغري نُضير وشريكها عمرو المليجي، حيث أقيم لها حفل زفاف كبير في فندق “أولد كتاركت” بمدينة أسوان، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع .