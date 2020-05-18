هل أصيب نجل الفنانة دينا بفيروس كورونا؟

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية حول الفنانة دينا ونجلها علي، وتردد أنه أصيب بفيروس كورونا، وهذا ما حرصت الفنانة دينا علي نفية جملة وتفصيلا عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت دينا مقطع مصور عبر حسابها علي موقع إنستقرام، ظهر من خلاله نجلها داخل أحد المستشفيات ومعلق بيده محلول دوائي وقالت من خلاله "علي يا جماعة كل أكل من بره وجع له بطنه"، ونصحت كافة متابعيها بأخذ عبرة مما حدث لنجلها وعدم شراء الوجبات الجاهزة، وقالت لنجلها أن يقوم بتقديم رسالة لمتابعيها بعدم تناول الوجبات الجاهزه إلا أنه قال "كلوا من بره اللي انتوا عاوزينه".

وعلقت دينا علي المقطع المنشور وقالت "سلامتك يا حبيبي. بلاش اكل من بره في الايام الحر دي يا جماعة، علي جاله تلبك معوي من الاكل ده".

وتخوض الفنانة دينا السباق الرمضاني الجاري بمسلسل سلطانه المعز مع الفنانة غادة عبدالرازق ومحمود عبدالمغني وغيرها الكثيرين من نجوم الدراما المصرية، وكان لها خلال الأيام الماضية مجموعة من المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحتفل من خلالها بزواج الفنانة غادة عبدالرازق داخل كواليس مسلسلهم الجديد .

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