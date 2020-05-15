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كشف ريان جيلر نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عن هوية شريك حياة الممثلة السعودية إلهام علي قائلا: "انه الفنان السعودي خالد صقر".
وقام نجم بنشر جيلر صورة مركبة تجمع إلهام علي وخالد صقر عبر تطبيق "سناب شات" علق عليها:" مبروك وعشرة دايمة".
خالد صفر
وهكذا ظهرت إلى الجمهور لأول مرة هوية خطيب الفنانة السعودية التي حرصت على إخفاء شخصيته.
الهام علي من جهتها لم ترد على قيام ريان جيلر بنشر صورة خطيبها، ولم يعرف ان كانت الهام هي من طلبت من ريان أن يقوم بهذا التصرف.
وكانت إلهام علي كشفت معلومات عن خطيبها لأول مرة، وذلك بعد مرور شهر من إعلانها خطوبتها بشكل مفاجئ للجمهور، مشيرة إلى أن خطيبها من الوسط الفني ويعمل ممثلا.
من هو خالد صقر؟
خالد صقر هو ممثل سعودي ولعب شخصية ابن لؤي في فيلم "ولد ملكاً، وشارك خلال مسيرته الفنية في عدة أفلام قصيرة منها: "الشقة6، و"كمان" و"الفيلم الكذبي" و"عطوي" و"فنجان مريم" و"اختياري".
كما شارك في مسلسل "الدمعة الحمراء، مسلسل 42 يوم"، الى جانب ظهوره في برنامج الصدمة.
هذا ونال خالد جائزة أفضل ممثل في "مهرجان الشباب للأفلام" عن دوره في فيلم "عطوى"، كما حاز على "جائزة أفضل ممثل" من مهرجاني "افلام السعودية"، و"الشباب" عن فيلميه "كمان" و"عطوى".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد محاولات إلهام علي اخفاء اسم خطيبها الثنائي..اليكم اسمه الكامل وصورته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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