فن ومشاهير

تراند اليوم : بالفيديو.. فنان شهير يعترف بتغيير طائفته الدينية من أجل زوجته

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كشف الفنان المصري إدوارد، حقيقة تغيير طائفته الدينية من أجل زوجته.

وقال إدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"  غيرت طائفتي الدينية لانني كنت احب مراتي وكنت عايز اتزوجها".

وأضاف إدوارد:" زوجتي ملتصقة بالكنيسة والصلاة وفكرت في مستقبل أولادي منها، وانهم سوف يكونون متدينين".

وتابع ادوارد:" اقترب من الطائفة الأرثوذكسية ومبسوط فيها وبروح أخر ساعة بس في القداس"، مضيفا:"  ابني شماس ويذهب إلى الكنيسة كل اسبوع ويدرس في لندن".

ولفت ادوارد:"  طول عمري سايب طريقي في الحياة على الله ولا أخطط لشئ في حياتي او مستقبلي".

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