شاهد.. رامز جلال يسحب بسمة من بنطالها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 06:57 صباحاً - وقعت الفنانة المصرية بسمة ضحية حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال على قنوات mbc.

وكانت حلقة الفنانة بسمة من اصعب الحلقات على رامز جلال حيث انه تعرض لعضة من الكابوريا في اصبعه كما امتازت بسمة بعنادها وتحديها له.

هذا وقد حاولت بسمة فك الاحزمة والإفلات من قيود الكرسي وهو ما نجحت به نوعا ما فاضطر رامز أن ينهي المقلب سريعا.

وفي نهاية المقلب، انهالت بسمة على رامز بالضرب وأغرقته في بركة المياه وانهالت عليه بالسباب غير انه عاد وسحبها من بنطالها واوقعها في البركة مرة ثانية بعد خروجها حيث صرخت “البنطلون حيوقع”.