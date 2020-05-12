هازال كايا تعترض على تشبيه طفلها لوالده.. وتؤكد: لدي أدلة تنصفني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة التركية هازال كايا صورةً جمعتها بطفلها "فكرت"، عبر حسابها على إنستغرام، بمناسبة "عيد الأم" والذي يجري الاحتفال به في تركيا بتاريخ العاشر من آيار/مايو من كل عام، متخليةً هذه المرة عن خوفها من عدم إظهار ملامحه وتغطية وجهه كعادتها.

وفور نشر هازال الصورة تفاوتت الآراء حول ملامح الطفل وما إذا كان يشبه والدته أم والده النجم التركي علي آتاي أكثر، ولكن النسبة الكبرى منها أشارت إلى أنَّ الطفل نسخة طبق الأصل عن والده، وهو على ما يبدو الأمر الذي جعل هازال تعلق أيضا على الأمر، ملوحةً بأن هناك أدلة تثبت أن طفلها يشبهها أيضا.

وقامت النجمة بنشر صورةٍ لها عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، وعلقت عليها بالقول: "هكذا يبدو شكلي عندما يقولون أن فيكو يُشبه والده، ابني يشبهني أيضًا، توجد في يدي أدلة، لكن دعوني لا أفعل شيئا سأبقى هادئة".

يُذكر أنَّ هازال كانت اعترفت في وقتٍ سابق بانَّ تربية الأطفال ليست بالأمر السهل؛ إذ قالت:"قرأت الكثير من الأشياء قبل ولادة فكرت، حتى ظننت أنني عندما دخلت الشهر الأخير من الحمل سأستطيع النجاح، لذا حاولت في الشهرين الأولين العناية بطفلي دون أي مساعدة، ولكنني اكتشفت أنه جنون، فالطفل ليس شيئًا يمكن لشخص تربيته وحده".

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وأضافت حينها قائلة: "اعتقاد النساء بأنه يجب عليهن أن يكنَّ قادرات على رعاية أطفالهن بدون دعم، هو خطأ كبير، لا تفعل ما أفعله، لا تحاول رعاية الطفل بنفسك".

وعلى صعيدٍ آخر تستعد النجمة التركية للعودة إلى مهنتها بعد أن توقفت لفترةٍ من الزمن بسبب الأمومة، إذ أعلن وبشكلٍ رسمي أنَّ هازال ستكون بطلة مسلسل "فتاة النافذة" من إنتاج شركة "OG Medya" وأنَّ الممثل ميتين آكدولجير، مرشح للعب دور البطولة إلى جانبها، وسيجري تصوير 8 حلقات منه ليُبث عبر الإنترنت.

في حين أنَّ زوجها علي آتاي سيكون أحد أبطال مسلسل "دائرة الحب غير مكتملة"، والذي سيكون فيه إلى جانب كل من النجمين بوراك دينيز وهاندا ارتشيل وهو مسلسل سيبث عبر الإنترنت