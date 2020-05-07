الجمهور بعد مشهد النيابة لـ محمد رمضان بـ"البرنس": يستاهل الأوسكار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر الفنان محمد رمضان موقع تويتر، بعد "مشهد النيابة" والذي عرض ضمن أحداث حلقة اليوم الأربعاء من مسلسله الرمضاني "البرنس"، حيث أشاد الجمهور بأداء الفنان المؤثر والمقنع، مطالبين بحصوله على جائزة الأوسكار على إبداعه في هذا المشهد، على حد قولهم.

وعلق عدد كبير من الجمهور على المشهد، قائلين:‏"‏ المشهد وهو قاعد قدام أخواته في القسم ده يستحق أوسكار.. منطقش ولا كلمه بس وصلنا 1000 كلمة من غير ولا كلمة".. "مشهد المواجهة بين محمد رمضان وكل أخواته في مسلسل البرنس في تحقيق النيابة ده فوق الإبداع من رمضان في التمثيل من غير ما ينطق كلمة واحدة، كل ملامح الصدمة والندم والخوف والانتقام والسخرية ظهرت عليه، تمثيل صامت عظيم، من ممثل عبقري ومبدع نمبر ون بحق وحقيقي.. لا تقولي الأسطورة ولا نسر السعيد المسهد ده قتلني ومحمد رمضان مفتري في التمثيل".

كما شملت باقي التعليقات "مشهد المواجهة بين البرنس وأخواته مليء بكمية ريأكشنات شابوه محمد رمضان ‎#البرنس... ‏مت من البچي على هالمشهد وموراظي يطلع من راسي ذبحتنا يا محمد يارمضان! المفروض اسم المسلسل أخوان يوسف ‎#البرنس...‏أقسم بالله وجعت قلببيي يا راضوان.. ياعيني ع المظلوم وهو بريق فعلا بس مش هقدر استنا لحد ما يخرج من السجن أنا عايزة غمه تشيل أخواته دول يموته ويتقطعه حتت كدا كل حته ف ناحية.. بس ربنا عادل ومبيرضاش بالظلم".

وشهدت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل البرنس، بطولة الفنان محمد رمضان تصاعدا كبيرا، حيث بدأت بالمشهد الأخير من حلقة أمس الثلاثاء، وهو القبض على رضوان البرنس "محمد رمضان" ومداهمة الشرطة لمنزله، حيث وجدوا مسدسا عليه بصماته ومبلغ كبير من المال وتم عرضه على النيابة والتحقيق معه بتهمه سرقة 70 ألف جنيه من فدوى تاجرة المخدرات وزوجة فتحي "أحمد زاهر" الثانية وتجسد دورها الفنانة روجينا.

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وقد اتفق أشقاء رضوان فتحي وعبير "رحاب الجمل" وزوجها وعبد المحسن "إدوارد" وياسر على الإدلاء بشهادات زور ليدخل رضوان السجن ويتخلصوا منه، بينما نفى شقيق رضوان عادل وشقيقته المهندسة نورا أمام النيابة علمهما بالتسجيل، الذي يعترف فيه أشقائهم بتدبير حادث لقتل رضوان وزوجته خوفا من تهديد فتحي لهما بالقتل لو اعترفا بشيء.

وتم حبس رضوان 4 أيام على ذمة التحقيقات وذهب فتحي لجلال "الفنان علاء زينهم" وطالبه بمفاتيح ورشة الدوكو الخاصة برضوان فرفض جلال وسأله عن رضوان، فقال فتحي إنه محبوس لأنه سرق فدافع جلال عن رضوان فقام فتحي وصفع جلال بالقلم على وجهه وأخذ المفاتيح وتركه.

وانتهت الحلقة بذهاب فدوى زوجة فتحي الثانية إلى شيماء "الفنانة دينا عبد العزيز" زوجة فتحي الأولى وكشفت لها حقيقة أمرها بأنها زوجة فتحي الثانية لتصاب شيماء بالصدمة وتنتهي الحلقة.

يشارك مع محمد رمضان في بطولة مسلسل البرنس، الفنانة اللبنانية نور وأحمد زاهر وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر وروجينا ومن تأليف وإخراج محمد سامي.