روجينا تخون أحمد زاهر مع شقيقه في خامس حلقات البرنس

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل "البرنس"، بمراودة روجينا (المعلمة فدوى)، محمد علاء (ياسر) شقيق زوجها أحمد زاهر (فتحى) عن نفسها، وتحاول أن تقنعه بحبها له، بعد أن لمحت له من قبل.



وتتابع الحلقة، بذهاب نور اللبنانية (علا) ووالدتها لزيارة شقيقها محمد مهران (حمادة) فى السجن، بمرافقة محمد رمضان (رضوان البرنس)، بعد إصراره ان لا يتركهما وحدهما، وسيطرت حالة من البكاء بين كل الأطراف خلال لقاء (علا) مع شقيقها و والدتهما.



وتشهد الحلقة ايضاً بتعنيف سلوى عثمان (سميحة) ل محمد رمضان (رضوان) ومطالبته بترجيع حق أخواته في ميراث والدهم، ويتطور الوضع بمحاولاتها لضربه بالـشبشب.

وتضمن الحلقة محاولات "علا" في البحث عن وظيفة ولكن دون جدوى.

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ومحاولات من رضوان ل (علا) في الحصول على وظيفة، وعند عودتهم إلى المنزل يفاجأ رضوان بوجود نجلاء بدر (لبنى) زوجة رضوان في منزل والده علا و تهددها بالبعد عن زوجها.

ويستمر فتحي في تنفيذ خطته للتخلص من رضوان وزوجته وأولاده وفيعترف له أنه تقبل ما قام به والده حتى يبعد عنه الشبهات، وعن انه كان يساعده طوال حياته في اعمال الورشة.

يذكر ان مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،

إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.