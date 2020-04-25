هل بالغت نيللي كريم في الكوميديا بأولى حلقات "بـ 100 وش"؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلعت الفنانة المصرية نللي كريم، عباءة الأدوار الجادة والتي تتسم بجرعة كبيرة من الحزن والكآبة، في رمضان 2020، من خلال دور كوميدي خالص، بمسلسل "بـ100 وش".

وعرضت الحلقة الأولى من المسلسل، أمس الجمعة، ويشارك نيللي في بطولته، الفنان آسر ياسين، برفقة كوكبة من النجوم، وقد كشفت الأحداث عن القصة التي يدور حولها العمل، حيث تجسد نيللي شخصية فتاة نصابة تدعى "سكر"، تخطط للسرقات وتنفذها بمساعدة آخرين.

ويبدو من أحداث الحلقة الأولى، أن نيللي كريم أرادت إثبات موهبتها في اللون الكوميدي، كما نجحت في الدراما الحزينة والأدوار الجادة، حيث اعتمد دورها في "بـ100 وش"، على إلقاء الإفيهات بنفس طريقة الفنانة الكوميدية دنيا سمير غانم في أعمالها الفنية مؤخرًا، حسب رأي المتابعين.

وعلى الرغم من اتهام بعض المتابعين، نيللي كريم بالمبالغة في الكوميديا، من أجل إثبات جدارتها في كافة الألوان الفنية، حيث قال متابع: "نيللي كريم تمثل كوميدي؟!".

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إلا أن معظم الآراء أجمعت على قدرة الفنانة المصرية في جذب المشاهدين وأنها خفيفة الظل وتصلح للكوميديا.

وأشار آخرون إلى أن الحلقة الأولى أوضحت مدى تمكن نيللي من الشخصية التي تلعبها، كما دافع البعض عنها أمام اتهامات المبالغة، بأن أول أدوارها في السينما كان كوميديًا، مع الفنان هاني رمزي في فيلم "غبي منه فيه".

ومن بين التعليقات التي أشادت بنيللي كريم وتوقعت نجاح المسلسل، قالت متابعة: "مستحيييل هضامة وحلاوة نيللي كريم النكد ظالمها، يبدو لي إنه بيكون أفضل مسلسل كوميدي هالسنه لطيييف وقصة جديدة يستاهل الواحد يشوفه"، فيما كتبت أخرى: "ولا مرة حسيت الدراما اللي بتقدمها نيللي كريم نكد.. بالعكس كتلة إحساس.. في فرق كبير بين إيصال الإحساس وبين النكد".

يذكر أن مسلسل "100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وكانت نيللي كريم أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا، عندما صرحت في لقاء تلفزيوني بأن كثرة بكائها في الأعمال الدرامية التي قدمتها خلال الأعوام الماضية، تسبب لها في "فتق بالعين"؛ ما جعلها تجري عملية جراحية في عينها، وأمرها الطبيب بمنع البكاء نهائيا لمدة 6 أشهر.