ما لا تعرفونه عن أشرف صبري والد ياسمين صبري

تصدر أسم الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري عناوين الأخبار بالعديد من المواقع الفنية والاخبارية بالوطن العربي، بعد حالة الجدل التي اثيرت حول رفضه زواجها من رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة وتبرأه منها؛ وتساءل الكثير عن من هو أشرف صبري خاصة أنه ليست هناك معلومات كثيرة متوفرة عنه.

أشرف صبري هو طبيب مصري متخصص في أمراض القلب تخرج في كلية الطب جامعة الأسكندرية نظراً لكون والده كان يعمل ضابط في القوات البحرية بالاسكندرية.





تزوج أشرف صبري من السيدة نسرين التي تعمل مهندسة ديكور واقام بشقة صغيرة بأحد الاماكن البسيطة بالاسكندرية، لكن سرعان ما انتقلا للعيش في فيلا بحي راق بالاسكندرية، بعدما انجباً ابنتهما الأولي ياسمين.

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انجب أشرف صبري أيضا طفلين آخرين بعد ياسمين " ذكر " و "أنثي"، ليسافر بعدها إلي عدد من الدول الأوربية للعمل هناك، واصطحب معه أسرته، لكنه عاد مرة اخري واستقر في الاسكندرية، بعد زواج ياسمين صبري من أحد زملائه الأطباء.

انضم أشرف صبري مؤخراً إلي الفريق الطبي المكافح لفيروس كورنا، حيث أنه يعمل بأحد مستشفيات العزل الصحي بالاسكندرية.